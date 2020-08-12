В Одесском аэропорту сообщили о минировании. Полиция ищет взрывчатку

Полиция Одесской области сообщила о полученной информации по поводу минирования международного аэропорта Одессы. Ранее во Львове сообщали о минировании трех зданий суда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Одесской области.

Отмечается, что полиция проверяет информацию о заминировании международного аэропорта Одессы. На место уже выехали специалисты и работают сотрудники взрывотехнического управления.

Неизвестный сообщил на спецлинию 102 в 10:38 о взрывчатке в аэропорту.

Для обследования объекта выехали следственно-оперативная группа, работники взрывотехнического управления и кинологи.

Как сообщали Українські Новини, 23 июля в Киеве правоохранителям сообщали о минировании пять раз, после чего они выезжали по вызовам и пять раз взрывное устройство не находили.

Также 21 июля в Украине прошла "волна сообщений " о минированиях. Так, в Киеве возле метро "Минская" обезвредили взрывное устройство, а на железнодорожном вокзале в Киеве взрывчатку не нашли, анонимные сообщения о минировании поступили в полицию Харькова.