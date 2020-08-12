В Україні очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Після того, як рятувальники у Києві оголошували штормове попередження, у середу, 12 серпня, в Україні рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Такі дані наводить Український гідрометцентр, йдеться в повідомленні пресслужби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, сьогодні на території України буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, що в цей період збільшиться ризик виникнення пожеж.

Зазначається, що найспекотніша погода буде спостерігатися на південній території України.

Як повідомляли Українські Новини, раніше рятувальники попереджали про високу пожежну небезпеку в більшості областей України.

Раніше 5 серпня на Миколаївщині в селі Галіцинове Вітовського району спалахнула пожежа, горіла суха трава, очерет та чагарники, а до цього 4 серпня в місті Красноград Харківської області сталася пожежа на міському звалищі. Загальна площа займання становила 1 га, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Тим часом через погоду Держлісагентство позапланово перевірить пожежну безпеку лісгоспів.