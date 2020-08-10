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10 августа 2020, понедельник, 13:02 32
Общество 2020-08-10T13:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве объявлено штормовое предупреждение

В Киеве объявлено штормовое предупреждение

Елизавета Кесельман
Киев, Погода, Штормовое предупреждение
В Киеве объявили штормовое предупреждение. Фото: информатор
В Киеве объявили штормовое предупреждение. Фото: информатор

В Киеве объявлено штормовое предупреждение, как отмечается, в столице прогнозируют грозы и ливни, а также объявлен елтый уровень безопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС. 

"По данным Укргидрометцентра, 10 августа утром и днем гроза в Киеве и Киевской области (І уровень опасности)", — говорят в сообщении.

Кроме того, 10 августа грозы ожидаются утром и днем в западных, северных и большинстве центральных областей.

Отмечается, что ожидается порывистый ветер 18-24 м / c. Прогнозируют ливни, возможен град.

Гидрослужба работает в усиленном режиме. На местах возможных подтоплений дежурит техника. Есть 72 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды.

Как сообщали Українські Новини, ранее в июле в некоторых областях Украине объявляли штормовое предупреждение и значительные дожди.

Тем временем, в Украине резко похолодает, накроют туманы и грозы со шквалами: прогноз погоды на начало недели.

Также по прогнозу погоды на последний месяц лета, в августе возможны даже заморозки.

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