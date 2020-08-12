подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
12 августа 2020, среда, 10:52 642
Финансы 2020-08-12T11:15:02+03:00
Українські Новини
Курс рубля в обменниках: российская нацвалюта просела

Курс рубля в обменниках: российская нацвалюта просела

Елена Новикова
Рубль, Обмен валют, курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс в обменниках
Курс рубля в обменниках. Фото: pixabay
Курс рубля в обменниках. Фото: pixabay

В среду, 12 августа, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 11 августа, понизился на 4 копейки и составляет 3,31 гривны за 10 рублей, в то время, как доллар и евро продолжают снижаться в цене.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в среду вырос на 2 копейки по сравнению со вторником и составляет 3,90 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменних пунктах киевских банках по состоянию на 12 августа:

10 российских рублей    
  Покупка Продажа
Средний 3,31 3,90
Максимальный 3,70 5,00
Минимальный 2,30 3,73

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 августа, на 0,25 коп. до 27,5982 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 1 коп. во вторник укрепился на 3 коп. до 27,58 UAH/USD.

Кроме того, экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты.

Также аналитики считают, что до конца года среднегодовая стоимость американского доллара в 2020 году составит 27 гривен.

Больше новостей о: Рубль Обмен валют курс рубля курс рубля к гривне курс рубля в Киеве курс в обменниках

Гривна укрепляется на межбанке. Позиции доллара ух...
Доллар и евро продолжают снижаться в цене. Курс ва...
Рубль после выходных начал дорожать. Курс российск...
Рубль в конце рабочей недели обвалился. Курс росси...
В Украине второй день подряд увеличивается количество новых случаев COVID-19
Денежная база и масса активно растут
Новости
Повышение "минималки" Рада рассмотрит на внеочередном заседании 25 августа 11:27
"Шахтер" прошел в полуфинал Лиги Европы и установил рекорд. Как закончились матчи 1/4 турнира 11:16
Количество заболевших коронавирусом в ВСУ за сутки увеличилось в два раза 11:07
Скандал в аэропорту "Борисполь": почти полсотни туристов не пустили на рейс в ОАЭ 10:58
Курс рубля в обменниках: российская нацвалюта просела 10:52
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе 12:13
Укрзализныця увеличила зарплаты руководству, несмотря на падение перевозок 11:59
Львовский авиаремонтный завод находится на грани банкротства, - СМИ 12:05
Кабмин запланировал перенос рабочих дней в 2021 году 06:30
Обновился список стран, после возвращения из которых не нужно проходить двухнедельную изоляцию 06:36
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе 12:13
Суд признал, что на Стерненко никто не нападал, он совершил умышленное убийство, – Портнов 15:12
"ОПОРА" рассказала, как голосовать по новым бюллетеням на ближайших местных выборах 07:05
Задержание на взятке в миллион.
В Киеве задержали организатора схемы хищения зерна из Госрезерва на миллионной взятке 18:47
"Одесса - не Бейрут!". В порту Южный митинговали против хранения почти 10 тыс. тонн селитры под открытым небом 15:40
больше новостей
До конца карантина осталось 20 дней. Что разрешено
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok