Курс рубля в обменниках: российская нацвалюта просела

В среду, 12 августа, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля во вторник, 11 августа, понизился на 4 копейки и составляет 3,31 гривны за 10 рублей, в то время, как доллар и евро продолжают снижаться в цене.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс продажи в среду вырос на 2 копейки по сравнению со вторником и составляет 3,90 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменних пунктах киевских банках по состоянию на 12 августа:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,31 3,90 Максимальный 3,70 5,00 Минимальный 2,30 3,73

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 августа, на 0,25 коп. до 27,5982 UAH/USD.

Ранее сообщалось о том, что курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 1 коп. во вторник укрепился на 3 коп. до 27,58 UAH/USD.

Кроме того, экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты.

Также аналитики считают, что до конца года среднегодовая стоимость американского доллара в 2020 году составит 27 гривен.