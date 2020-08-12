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12 августа 2020, среда, 10:21 254
Финансы 2020-08-12T11:15:03+03:00
Українські Новини
Доллар и евро продолжают снижаться в цене. Курс валют в обменниках на 12 августа

Доллар и евро продолжают снижаться в цене. Курс валют в обменниках на 12 августа

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Обмен валют, Обменники, курс доллара, Курс евро, курс в обменниках
Курс валют в киевских обменниках 12 августа
Курс валют в киевских обменниках 12 августа

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 11 августа на 1,58 коп. до 27,7150 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,13 коп. до 27,4597 UAH/USD, в то время, как аналитики считают, что до конца года среднегодовая стоимость американского доллара в 2020 году составит 27 гривен.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 4,72 коп. до 32,0397 UAH/EUR, курс продажи понизился на 6,41 коп. до 32,5807 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 27,4597 27,7150 32,0397 32,5807 3,31 3,90
Максимальный 27,6000 27,9000 32,2500 32,9000 3,70 5,00
Минимальный 27,2500 27,6100 31,8000 32,3000 2,30 3,73

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 августа, на 0,25 коп. до 27,5982 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 1 коп. во вторник укрепился на 3 коп. до 27,58 UAH/USD.

Кроме того, экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты.

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