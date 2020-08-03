Курс доллара может "перевалить" за 30 грн: экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты

В то время, как доллар и евро подскочили перед выходными, Безналичный курс доллара подрос в последний день месяца: 31 июля он прибавил 3 копейки, и межбанк закрылся в рамках 27,71-27,73 грн/$. Совсем немного (на 1-2 копейки) приподнялась стоимость наличного "американца" на продаже в обменниках - до 27,75-27,86 грн/$. А цена выкупа осталась старой - 27,45-27,60 грн/$.

Как пишет "Страна", украинский межбанк продолжает вяло торговаться в небольших объемах: на нем заключили минимальный объем сделок - до $100 млн.

"Бизнес финализировал расчеты в конце месяца, а банки фиксировали свои валютные позиции", - рассказал изданию директор казначейства "Банка Кредит Днепр" Олег Куринной.

Цена безналичного доллара в течение дня опускалась до 27,64 грн/$ и только к вечеру отыграла наверх - до 27,73 грн/$. Казначеи рассказали, что после перерыва на межбанке показался "Ситибанк". Купил небольшой объем доллара, но одно его появление вдохновило экспортеров, и они приподняли котировки.

Иностранцы уже несколько дней не ведут активную скупку доллара под вывод капиталов из ОВГЗ. Поначалу это объясняли техническими сбоями, которые наблюдались в международном депозитарии Clearstream: через него нерезиденты проводят сделки с нашими гособлигациями. Однако когда проблемы были решены, иностранцы остались пассивны.

"Эта тема активно обсуждается на рынке. Ведь пока не возродился украинский импорт, "Ситибанк" - главный маркетмейкер рынка, способный двигать межбанк и гривну, давая заработать спекулянтам. Всем интересно, почему он со своими клиентами активно распродавал ОВГЗ и выводил капиталы из Украины, а теперь перестал. Единственное объяснение, которое сейчас есть - с ними о чем-то договорился новый председатель Нацбанка Кирилл Шевченко. Может быть, контролируемый вывод капитала по выгодным курсам. Как вариант", - рассказал заместитель председателя правления крупного банка.

Казначеи считают, что от личных договоренностей Шевченко и ручного управления межбанк и гривна будут сильно зависимы еще продолжительное время. Поэтому пристально следят за кадровыми перестановками в Нацбанке.

Совет Нацбанка принял отставку заместителя председателя НБУ Сергея Холода. Этот человек не имеет никакого отношения к валютному рынку и курсу - он отвечал за платежные системы и денежный оборот. Однако он считается кадром первого зампреда Национального банка Катерины Рожковой. И это уже вторая ее потеря в правлении после прихода Кирилла Шевченко. Ранее она лишилась Олега Чурия: вместо него на место "валютного" зампреда (отвечающего за валютный рынок и рефинансирование) пришел Юрий Гелетий.

Источники издания сообщили, что Холод написал заявление об уходе под давлением, не хотел ввязываться в борьбу с новым председателем. Теперь у Шевченко большинство голосов в правлении Нацбанка: сменщик Холода (претендента пока не называют), Гелетий и сам Шевченко, чей голос "весит" в правлении НБУ (состоящем из 6 человек) больше, чем остальных членов.

Говорят, что Рожкова всю неделю искала возможность победить нового председателя, а именно связи и компромат, чтобы надавить на него. Однако ничего сделать не смогла.

В Нацбанке рассказали, что Рожковой и еще одному члену правления, зампреду по административному и операционному блоку Роману Борисенко, почти сразу предложили написать "по собственному желанию" и покинуть НБУ. Однако они категорически против.

"Рожкова хочет получить политическую защиту, чтобы быть уверенной, что против нее не поднимут пачку уголовных дел, которые открывали в последние годы. Что эта пачка не получит ход. Ее только это беспокоит, а не место в Нацбанке. Его-то она уже потеряла - это понятно. Поэтому она ищет концы и торгуется. А ее деятельность и деятельность других зампредов регулятора сейчас проверяется, идет аудит. Причем говорят, что Шевченко и его люди находят массу нестыковок в отчетности. Так что будут проблемы. Проколы уже подсказывают и помогают выявлять нацбанковцы среднего звена. Доносы идут полным ходом. Это ведь не ставленники Гонтаревой с окладами по 100-200 тысяч грн, это рабочие лошадки, которые получают по 30-40 тысяч гривен - те, что пахали за "золотую молодежь" бывшего правления. Они знают все их косяки и не испытывают к ним большой симпатии", - подчеркнул в интервью изданию председатель правления одного из банков на правах анонимности.

В ближайшие недели прогнозируется смена директоров ключевых департаментов в Нацбанке и даже управлений. В ходе замены средних кадров будет оцениваться работа старых зампредов: Дмитрия Сологуба, отвечающего за монетарную политику, конечно же, Катерины Рожковой и упомянутого Романа Борисенко.

Говорят, что если они под давлением не захотят покинуть НБУ, то соответствующее представление подаст сам Кирилл Шевченко - за неудовлетворительную работу.

Что будет с долларом августе

На фоне вялого импорта и договоренностей Шевченко по перепродаже ОВГЗ, кадровые проблемы в НБУ будут минимально влиять на валютный межбанк и на курс. Ключевым фактором станет погашение Минфином старых выпусков гособлигаций.

По оценке казначеев, в августе правительство должно выплатить по ОВГЗ порядка 60 млрд грн. Это будет давить на курс.

На понедельник, 3 августа, казначеи, прогнозируют еще спокойный межбанк с небольшим подорожанием доллара — до 27,70-27,75 грн/$. Но на протяжении августа не исключают более существенной девальвации. Допускается движение безналичного курса на 28,0-28,20 грн/$.

Новый рекорд евро

Тем временем, важные события происходили на мировом валютном рынке.

Курс евро продолжал активно расти. 31 июля он взял новую психологическую отметку — пробил $1,19/€: на протяжении дня биржевые котировки ходили в рамках $1,1802-1,1909/€. А закончился день на $1,1834/€, то есть немного выше вчерашних $1,1830/€.

Рынки до сих пор не могут прийти в себя после новости о падении ВВП Соединенных Штатов сразу на 32,9% во втором квартале 2020 года — худший показатель за всю американскую историю. А главное, не все верят в то, что предложенной "программы спасения" на $1 трлн хватит, чтобы поднять крупнейшую экономику мира. Боятся, что потребуется еще большая эмиссия доллара, что опустит его курс. Отсюда недоверие к баксу и его продажи на мировых рынках.

Доллар снова продавали, и покупали евро и золото. Благородный металл подорожал на 1,33%, и вышел $1968,15 за тройскую унцию (31,1 грамма). При таком темпе, уже на следующей неделе цена может выйти на $2 тыс./тр. унция

У евро были все шансы закрепиться на $1,19/€, но его подкосил свежий отчет по падению европейской экономики. По предварительной оценке, ВВП Евросоюза во втором квартале 2020 года упал на 14,4%. Это не так сильно, как США, но тем не менее доказывает, что в Старом Свете коронавирус также сильно ударил по экономике.

В Украине мирового скачка на $1,19/€ хватило для сильного повышения наличных цен. Средняя цена продажи евро в банковских обменниках подскочила сразу на 25 копеек, и вышла на 32,80-33,05 грн/€, а максимальный курс достиг вообще 33,25 грн/€. На выкупе евровалюта подорожала в среднем на 35 копеек, и банки скупали ее у населения по 32,30-32,50 грн/€.

"Люди снова переключились на евро. Доллар в обменниках не берут, зато скупают европейскую валюту, чтобы заработать на разнице в курсах. Покупают-продают. Все ждут дальнейшего подорожания евро, потому спрос на него заметно подрос", — прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Влияние роста курса евро на Украину

Как только стал подрастать курс евро, экономисты начали оценивать последствия для Украины. Он разновекторны:

1. Подорожает европейский импорт, что станет дополнительным фактором роста цен на внутреннем рынке.

2. Получат дополнительное преимущество украинские экспортеры в еврозону, которые станут больше зарабатывать в гривне.

"Украина, безусловно получает больше возможностей на этом ключевом для нас рынке. За 5 месяцев 2020 года доля товарооборота с Европой составляет 39,2%. Поэтому получение такого конкурентного преимущества — это плюс для наших экспортеров. Ко всему прочему, это больше средств от гастарбайтеров из Европы в гривневом эквиваленте", — прокомментировал ситуацию руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

Ситуация станет меняться, когда начнет восстанавливаться потребительский спрос, и в Украину будет поставляться больше товаров из ЕС. Пока цены удерживаются за счет складских запасов. Торговцы распродают свои запасы, которые накопились за период карантина из-за низкой покупательской способности людей. Как только импортеры начнут делать новые завозы европейский товаров в страну — цены будут подрастать.

Причем, расценки вырастут в любом случае, даже курс доллар/евро откатится. Ведь торговцы начнут закладывать в цену большой курсовой риск.

А в том, что курс евро откатят, финансисты сейчас практически не сомневаются. Временное подорожание евровалюты и снижение курса доллара на руку США. Из-за коронавируса и сокращения расходов, потребительский спрос в Штатах сильно сократился, потому американцы в общей массе не должны прочувствовать девальвацию бакса. Зато это отличная возможность увеличить заработки экспортеров.

"Чем ниже курс доллара, тем более конкурентоспособны американские товары на внешних рынках. Это должно сыграть на рост их продаж, и, как следствие, — на увеличение заработков и отчислений в бюджет США. Это понимают в Белом доме, потому не будут стараться удерживать доллар", — отметил Василий Невмержицкий.

Это, конечно, не устроит европейских товаропроизводителей, которые из-за подорожания евро уже теряют позиции на товарных рынках. Потому финансисты ждут курсового отката на рынке доллар/евро.

"Дорогая евровалюта не на руку ЕС, чьи предприятия уже страдают. Потому курс евро откатится. Это нужно и местному бизнесу, и властям. И для этого будут объективные предпосылки — эмиссия. Как только Европейский Центробанк начнет "печатать" евро под программу стабилизации экономики ЕС, мы увидим курсовой откат. Думаю, в область $1,15-1,16/€", — резюмировал Невмержицкий.

В то же время, как пишет "Сегодня", по оценке многих экспертов, если доллар достигнет отметки в 30 грн, который назвали как желательный во время недавней смены руководства Нацбанка, это ускорит инфляцию в Украине. И пока в самом НБУ отмечают, что предпосылок для такого сценария нет экономисты придерживаются другого мнения.

Руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний обращает внимание, что гривня уже девальвирует – летом, тогда как в другие годы это было время максимального укрепления украинской денежной единицы. Причем девальвация происходит на фоне ослабления доллара к корзине валют.

"НБУ сохранил без изменений ставку после 3-процентного падения гривни к доллару с начала июля, хотя сам доллар активно сдавал позиции все это время. Сохранение ставки позволило успокоить распродажу украинской валюты, стабилизировав курс ниже 28 за доллар. Вполне естественно, что тенденция ослабления национальной валюты к большинству конкурентов не могла не вызвать настороженность центробанка. Пожалуй, именно в связи с этим новый глава ЦБ решил сделать паузу и занять более настороженную позицию. Также важно понимать, что если гривня так слаба при падающем долларе, она рискует снижаться еще быстрее при его откате. Валюты развитых стран редко движутся в одном направлении длительное время, и это повышает шансы на отскок доллара в ближайшие дни, а тем более недели. В этих условиях USD/UAH вполне может переписать максимумы года да и последних двух лет, уйдя выше 29 грн. Касание отметки 30 и выше – отдельная чувствительная тема. Такой сценарий возможен (в этом году на рынках ничего нельзя исключать) в случае новой волны распродажи на рынках, которая может быть вызвана новым локдауном в США, а также в случае разрастания внутренних проблем на финансовых рынках Украины, влекущих за собой отток инвесторов с рынка", – говорит Позний.

Официальный курс валют в Украине в 2020 году. Инфографика: НБУ

Как сообщали Українські Новини, ранее аналитики дали прогноз курса доллара до конца года.

Кроме того, средний курс в доллара в 2021 году ожидается на уровне 29,1 UAH/USD.