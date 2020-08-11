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11 августа 2020, вторник, 17:05 36
Финансы 2020-08-11T17:15:01+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает расти в цене. Курс НБУ на среду

Гривна продолжает расти в цене. Курс НБУ на среду

Елена Новикова
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Официальный курс гривны на среду
Официальный курс гривны на среду

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 августа, на 0,25 коп. до 27,5982 UAH/USD, в то время, как  экономисты не исключают резкой девальвации нацвалюты

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 11 августа, на 4,79 коп. до 27,6007 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 36,2116
1 доллар США 27,5982
1 швейцарский франк 30,2911
10 иен 2,6035
10 российских рублей 3,7937
1 евро 32,5562

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, каким будет курс доллара в августе. А население продолжает активно сдавать валюту.

Тем временем аналитики рынка советуют не торопиться с продажей долларов, так как вероятна дальнейшая постепенная девальвация гривны до 28 грн/доллар.

Курс доллара после небольшого падения в пятницу, в ближайшее время будет оставаться в диапазоне 27,65-27,85 гривни за доллар. Такой прогноз сделал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

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