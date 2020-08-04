НАБУ повторно вызывает на допросы главу Окружного админсуда Киева Вовка

В то время, как Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) готовит ходатайства в суд об аресте имущества главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей этого суда, ведомство повторно вызывает судью и его заместителя Евгения Аблова, а также 5 судей и 2 членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) на допросы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

Они вызываются в НАБУ для участия в проведении следственных (розыскных) и процессуальных действий, в том числе допроса в качестве подозреваемых и вручения процессуальных документов в уголовном производстве от 17 июля.

Также на допросы вызываются судьи Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Владимир Келеберда, Алексей Огурцов, Игорь Качура, члены ВККС Николай Сирош и Сергей Остапец.

Все они вызываются на допросы 10 и 11 августа, некоторые судьи – на другие даты.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и еще 6 судьям.

Их подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Также Павел Вовк заявил, что ему не были вручены подозрения, и считает обыск в суде попыткой давления на него и само ведомство.