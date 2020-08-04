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04 августа 2020, вторник, 17:25 354
Силовые структуры 2020-08-04T18:00:15+03:00
Українські Новини
НАБУ повторно вызывает на допросы главу Окружного админсуда Киева Вовка

НАБУ повторно вызывает на допросы главу Окружного админсуда Киева Вовка

Ирина Николенко
Судьи, Допрос, НАБУ, ВККС, Павел Вовк, Окружной административный суд Киева
Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк. Фото: file.liga.net
Глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк. Фото: file.liga.net

В то время, как Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) готовит ходатайства в суд об аресте имущества главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей этого суда, ведомство повторно вызывает судью и его заместителя Евгения Аблова, а также 5 судей и 2 членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) на допросы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ, передают Українськi Новини.

Они вызываются в НАБУ для участия в проведении следственных (розыскных) и процессуальных действий, в том числе допроса в качестве подозреваемых и вручения процессуальных документов в уголовном производстве от 17 июля.

Также на допросы вызываются судьи Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Владимир Келеберда, Алексей Огурцов, Игорь Качура, члены ВККС Николай Сирош и Сергей Остапец.

Все они вызываются на допросы 10 и 11 августа, некоторые судьи – на другие даты.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и еще 6 судьям.

Их подозревают в создании преступной организации и захвате власти.

Также Павел Вовк заявил, что ему не были вручены подозрения, и считает обыск в суде попыткой давления на него и само ведомство.

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