Суддя Вовк, якого НАБУ вчора гучно оголосило в розшук, завив, що перебуває на робочому місці — у суді

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, якого у вівторок, 11 серпня НАБУ оголосило в розшук, заявляє, що перебуває в Україні і готовий прийти на допит в НАБУ в законному порядку.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"Вчорашній вечір приніс новину про те, що мене і ще чотирьох колег "оголосили в розшук". Повідомлення про це з'явилося на сайті органу, який через якесь непорозуміння носить назву, що не відповідає його істинному призначенню. Там стверджується, що ми не з'являємося на допити у якійсь справі, що стосується спроби захоплення державної влади. Я перебуваю в Україні, ні від кого не ховаюся, адресу суду, вважаю, НАБУ ще не забули. (Звичайно, не забули, раз в рік заходять обов'язково). Я, як законослухняний громадянин, готовий прийти на допит в порядку, передбаченому КПК", — написав він.

З його слів, йому не вручили повідомлення про підозру у встановленому законом порядку і тому він не є підозрюваним.

"А як вчать на юрфаці — немає підозри, немає процесуального статусу. Ні я, ні мої колеги не є підозрюваними у справі, а проведення слідчих дій з нами в такому статусі, як і застосування будь-яких кримінально-процесуальних заходів очевидно свідчить про порушення Закону з боку НАБУ", — додав Вовк.

Він зазначив, що продовжує спокійно виконувати свої обов'язки на своєму робочому місці.

"А дії НАБУ, що влаштувало чергове шоу, ми розцінюємо як втручання в діяльність суддів. Оскільки це в Україні поки ще злочин, то відповідні заяви будуть подані в правоохоронні органи. Якщо комусь дуже хочеться займатися піаром замість боротьби з корупцією, то впевнений, що зміна такого роду діяльності не змусить себе довго чекати... А взагалі, нинішня ситуація, в загальних рисах, мені нагадує кампанію проти ОАСК, де так добре проглядалися вуха п'ятого Президента, який віртуозно керував головним корупціонером НАБУ. Звичайно, простіше провести піар-кампанію проти суду, ніж розслідувати зловживання колишніх функціонерів і друзів", — підкреслив глава ОАСК.

Як повідомляли Українські Новини, 17 липня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку і ще 6 суддям.

НАБУ втретє викликає голову Окружного адмінсуду Києва Вовка, ще 4 суддів Окружного адмінсуду і 2 членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів на допити (13, 15, 17 і 20 серпня).