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19 июля 2020, воскресенье, 12:41 2700
Судебная власть 2020-07-19T12:41:01+03:00
Українські Новини
Записи НАБУ фальсифицированы, по ним нарушены все нормы УПК, — судья Вовк

Записи НАБУ фальсифицированы, по ним нарушены все нормы УПК, — судья Вовк

Валерия Драгомирова
Фальсификация, Павел Вовк, Окружной административный суд Киева, Записи
Павел Вовк.
Павел Вовк.

Председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк заявляет, что ему не были вручены подозрения, и считает обыск в суде попыткой давления на него и сам суд.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершении которого правовым путем и в порядке, предусмотренном законом, буду доказывать свою правоту", - написал Вовк.

По его мнению, обыски, проведенные 17 июля, и новые подозрения являются желанием определенных лиц "создать фон" для выступлений активистов за срочную судебную реформу.

Вовк заявил, что Президенту Владимиру Зеленскому навязывают догму о необходимости внешнего управления в сфере судоустройства.

Он считает, что обыск в суде является попыткой давления на суд и лично на него, однако он не намерен идти в отставку.
Также Вовк отметил, что новые подозрения оглашены по тем же фактам, что и год назад.

"По которым есть экспертизы, доказывающие фальсификацию записей", - прокомментировал он.

Вовк считает, что таким образом были нарушены все нормы Уголовного процессуального кодекса.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и еще 6 судьям.

Кроме того, обыски в Окружном административном суде проходили также и в 2019 году.

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