Записи НАБУ фальсифицированы, по ним нарушены все нормы УПК, — судья Вовк

Председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк заявляет, что ему не были вручены подозрения, и считает обыск в суде попыткой давления на него и сам суд.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершении которого правовым путем и в порядке, предусмотренном законом, буду доказывать свою правоту", - написал Вовк.



По его мнению, обыски, проведенные 17 июля, и новые подозрения являются желанием определенных лиц "создать фон" для выступлений активистов за срочную судебную реформу.



Вовк заявил, что Президенту Владимиру Зеленскому навязывают догму о необходимости внешнего управления в сфере судоустройства.



Он считает, что обыск в суде является попыткой давления на суд и лично на него, однако он не намерен идти в отставку.

Также Вовк отметил, что новые подозрения оглашены по тем же фактам, что и год назад.



"По которым есть экспертизы, доказывающие фальсификацию записей", - прокомментировал он.



Вовк считает, что таким образом были нарушены все нормы Уголовного процессуального кодекса.



Как сообщали Українськi Новини, 17 июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку и еще 6 судьям.



Кроме того, обыски в Окружном административном суде проходили также и в 2019 году.