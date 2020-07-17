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17 июля 2020, пятница, 20:54 16
Судебная власть 2020-07-17T20:54:42+03:00
Українські Новини
НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Окружного админсуда Киева Вовку и еще 6 судьям

НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Окружного админсуда Киева Вовку и еще 6 судьям

Елена Новикова
Судья, НАБУ, подозрение, Павел Вовк, Окружной административный суд Киева, САП, Сообщение о подозрении, Обыски в Окружном админсуде

Вскоре после того, как стало известно, что в Окружном административном суде Киева прозодят обыски по делам Майдана, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении председателю Окружного админсуда столицы Павлу Вовку и еще 6 судьям.

Об этом говорится в сообщении организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) в Telegram, передают Українськi Новини.

"НАБУ и САП сообщили о подозрении судьям скандального Окружного админсуда Киева. Это председатель ОАСК Вовк, его заместитель Евгений Аблов и еще 5 судей. Их подозревают в создании преступной организации и захвате власти", - сказано в нем.

В сообщении отмечается, что расформировать суд можно только путем подачи Президентом Владимиром Зеленским соответствующего законопроекта в Верховную Раду.

"Напоминаем, что существование дискредитированного ОАСК - исключительная ответственность Владимира Зеленского. Впервые доказательства того, как судьи этого суда шантажируют чиновников и давят на органы власти, мы увидели год назад. И ноль реакции со стороны Президента", - говорится в нем.

Также ЦПК отмечает, что проблемы с судом были замечены и Международным валютным фондом и в меморандуме он требует лишить этот суд исключительных полномочий.

Согласно сообщению на сайте НАБУ, следствие выяснило, что подозреваемые, которых всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с главой ОАСК, которая имела целью захватить власть, установив контроль над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП), а также стремилась создавать искусственные препятствия в их работе.

По версии следствия, указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах определенных политиков и бизнес-кругов.

"В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по предоставлению искусственных, надуманных, административных исков от подставных общественных организаций или физических лиц к своему же суду с последующим "сверхбыстрым" их рассмотрением и с заранее определенным результатом", - сообщает НАБУ.

Согласно сообщению, 3 из привлеченных к ответственности уже второй раз получают подозрение в совершении незаконных действий.

Речь идет о главе админсуда Вовке, его заместителе и судье этого же суда.

Учитывая общественную значимость уголовного производства, НАБУ намерено обнародовать рассекреченные материалы следственных действий, раскрывающие детали преступления.

 

Как сообщали Українськi Новини, обыски в Окружном административном суде проходили также и в 2019 году.

Окружной адмистративный суд Киева считал обыски НАБУ и ГПУ пиаром Сытника и Горбатюка.

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