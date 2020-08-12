В Беларуси восстанавливают доступ в интернет

После того, как в Минске на фоне акций протестов, связанных с выборами президента, отключили интернет, и он не работал 3 дня, сегодня, около 7 утра заработали мессенджеры и соцсети - Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram. Начали также открываться поисковые системы от Google и "Яндекс". Об этом сообщает TUT.BY.

Отмечается, что также восстановился доступ к онлайн-заказу такси. Зарубежные сайты, во всяком случае у части читателей, также работают без проблем.

Появился доступ и к другим сервисам через мобильный интернет. Также без использования VPN и Proxy запускаются ролики на YouTube, прогружаются электронные письма в Gmail.

Как сообщали Українські Новини, Павел Дуров заявил, что Telegram будет мешать цензуре в Беларуси и не будет ограничивать доступ в мессенджеру.

Кроме того, активисты в Беларуси призвали жителей не выходить на работу.

Также Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором, читая с листа, попросила всех разойтись, перестать сопротивляться милиции и устраивать погромы.

Тем временем, в Беларуси заявили о задержании организаторов митингов.