Сделаем из похорон диктатуры праздник: активисты в Беларуси призвали жителей не выходить на работу

В Беларуси активисты призвали граждан в качестве акций протестов не выходить на работу, заявив о том, что забастовка — это то, чего президент Александр Лукашенко боится больше всего. Об этом сообщает Телеграм- канал Nexta_live.

"Режим держится исключительно на нас и забастовка — это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в чёрном, которые стреляют мирным людям в спину и ногами избивают женщин", — говорится в сообщении.

Актвисты заявили, что общенациональной забастовкой они добьются:

Признания Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь

Освобождения всех политических заключённых

Проведения новых честных выборов

Протестующие подчеркнули о законности таких акций протеста, заявив о том, что этот вид забастовок прописан в Конституции.

"За неё вас не задержат, а уволить всех невозможно. Кто тогда будет работать? Наш опрос показал, что более 2/3 белорусов готовы не выйти сегодня на свои рабочие места, чтобы окончательно похоронить режим", — говорится в сообщени.

"Этот текст уже читает каждый 10-й белорус. Но из-за проблем с интернетом многие могут не знать о начале Общенациональной забастовки — расскажите о ней коллегам, друзьям и родственникам. Расклейте листовки на стенах своих предприятий, подъездах, остановках и других общественных местах. И тогда уже завтра к ней подключатся вообще все! Фотографиями своих бастующих коллективов и расклеенных листовок обязательно делитесь с нами. Давайте сделаем из похорон диктатуры праздник!", — резюмировали активисты.

Как сообщали Українські Новини, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что большинство протестующих в Минске были пьяные и обкуренные, а также назвал их овцами.