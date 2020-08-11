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  • Сделаем из похорон диктатуры праздник: активисты в Беларуси призвали жителей не выходить на работу
11 августа 2020, вторник, 08:42 1225
Мир 2020-08-11T08:43:02+03:00
Українські Новини
Сделаем из похорон диктатуры праздник: активисты в Беларуси призвали жителей не выходить на работу

Сделаем из похорон диктатуры праздник: активисты в Беларуси призвали жителей не выходить на работу

Елизавета Кесельман
Александр Лукашенко, Беларусь, Протесты, забастовки, митинги в Беларуси
Протестующие призвали не выходить Беларусь на работу. Фото: Радыё Свабода
Протестующие призвали не выходить Беларусь на работу. Фото: Радыё Свабода

В Беларуси активисты призвали граждан в качестве акций протестов не выходить на работу, заявив о том, что забастовка — это то, чего президент Александр Лукашенко боится больше всего. Об этом сообщает Телеграм- канал Nexta_live. 

"Режим держится исключительно на нас и забастовка — это то, чего он боится больше всего. На налоги от нашего труда он кормит свою армию чиновников и бандитов в чёрном, которые стреляют мирным людям в спину и ногами избивают женщин", — говорится в сообщении. 

Актвисты заявили, что общенациональной забастовкой они добьются:

  • Признания Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь
  • Освобождения всех политических заключённых
  • Проведения новых честных выборов

Протестующие подчеркнули о законности таких акций протеста, заявив о том, что этот вид забастовок прописан в Конституции. 

"За неё вас не задержат, а уволить всех невозможно. Кто тогда будет работать? Наш опрос показал, что более 2/3 белорусов готовы не выйти сегодня на свои рабочие места, чтобы окончательно похоронить режим", — говорится в сообщени. 

"Этот текст уже читает каждый 10-й белорус. Но из-за проблем с интернетом многие могут не знать о начале Общенациональной забастовки — расскажите о ней коллегам, друзьям и родственникам. Расклейте листовки на стенах своих предприятий, подъездах, остановках и других общественных местах. И тогда уже завтра к ней подключатся вообще все! Фотографиями своих бастующих коллективов и расклеенных листовок обязательно делитесь с нами. Давайте сделаем из похорон диктатуры праздник!", резюмировали активисты. 

Как сообщали Українські Новини, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что большинство протестующих в Минске были пьяные и обкуренные, а также назвал их овцами

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