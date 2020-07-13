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13 июля 2020, понедельник, 17:41 187
Судебная власть 2020-07-13T19:00:03+03:00
Українські Новини
Суд отменил ограничение на передвижение и ношение электронного браслета для Дугарь

Суд отменил ограничение на передвижение и ношение электронного браслета для Дугарь

Елена Новикова
Павел Шеремета, Убийство Шеремета, Яна Дугарь, Апеляционный суд
Яна Дугарь Фото: Радио Свобода
Яна Дугарь Фото: Радио Свобода

Апелляционный суд Киева отменил ограничение на передвижение по Украине и ношение электронного браслета для подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, в то время, как несколько сотен активистов провели 4 июля акцию "200 дней лжи" возле парка имени Тараса Шевченка в Киеве в поддержку подозреваемых по делу Шеремета.

Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Виталий Коломиец.

"Сняли территориальные ограничения на передвижение... Частично удовлетворили апелляционную жалобу", - сказал он.

Также суд решил отменить ношение электронного браслета контроля для Дугарь.

Подозреваемая обязана являться в суды и по требованию правоохранителей.

Как сообщали Українськi Новини, 25 мая Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для Дугарь с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривен. Залог был внесен.

Кроме того, Национальная полиция закончила досудебное расследование дела по убийству Павла Шеремета.

Ранее сообщалось о том, что Президент Владимир Зеленский заявил, что за дело об убийстве журналиста Павла Шеремета отвечает Арсен Аваков.


Тем временем подозреваемой в убийстве журналиста Шеремета Кузьменко продлили арест до 24 июля

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