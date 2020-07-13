Суд отменил ограничение на передвижение и ношение электронного браслета для Дугарь

Апелляционный суд Киева отменил ограничение на передвижение по Украине и ношение электронного браслета для подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь, в то время, как несколько сотен активистов провели 4 июля акцию "200 дней лжи" возле парка имени Тараса Шевченка в Киеве в поддержку подозреваемых по делу Шеремета. Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Виталий Коломиец. "Сняли территориальные ограничения на передвижение... Частично удовлетворили апелляционную жалобу", - сказал он. Также суд решил отменить ношение электронного браслета контроля для Дугарь. Подозреваемая обязана являться в суды и по требованию правоохранителей. Как сообщали Українськi Новини, 25 мая Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения для Дугарь с ночного домашнего ареста на залог в размере 168 тыс. гривен. Залог был внесен. Кроме того, Национальная полиция закончила досудебное расследование дела по убийству Павла Шеремета. Ранее сообщалось о том, что Президент Владимир Зеленский заявил, что за дело об убийстве журналиста Павла Шеремета отвечает Арсен Аваков.Тем временем подозреваемой в убийстве журналиста Шеремета Кузьменко продлили арест до 24 июля.