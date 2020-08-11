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11 августа 2020, вторник, 17:27 58
Финансы 2020-08-11T17:45:11+03:00
Українські Новини
Минфин разместил ОВГЗ на 4,9 млрд гривен и $189,8 млн

Минфин разместил ОВГЗ на 4,9 млрд гривен и $189,8 млн

Елена Новикова
Минфин, ОВГЗ, Министерство финансов, размещение ОВГЗ
Министерство финансов. Фото: DonPress.com
Министерство финансов. Фото: DonPress.com

Министерство финансов в ходе аукционов 11 августа разместило ОВГЗ на 4,9 млрд гривен и 189,8 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

На аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг, два из которых номинированы в национальной валюте и один - в иностранной валюте.

Срок обращения государственных облигаций в гривне – 126 и 917 дней, в валюте – 540 дней

Соответственно Минфин привлек в госбюджет 4 882,1 млн гривен, 2,658 млн гривен, а от валютных – 189,8 млн долларов.

Средневзвешенная доходность ОВГЗ составила 7,0% и 10,0%.

Средневзвешенная ставка доходности валютных бумаг выросла с 3,5% до 3,6% годовых.

По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 10,1 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, после того, как 14 июля было размещено ОВГЗ на 10,6 млн гривен и на $306,3 млн, Министерство финансов в ходе аукционов 21 июля разместило ОВГЗ на 6,8 млрд гривен и 171 млн долларов.

Кроме того, в июне госбюджет по доходам перевыполнили, но с начала года он остается с дефицитом.

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