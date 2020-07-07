подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Минфин планирует дважды размещать валютные ОВГЗ в июле и трижды в августе
07 июля 2020, вторник, 12:51 262
Экономика 2020-07-07T14:45:03+03:00
Українські Новини
Минфин планирует дважды размещать валютные ОВГЗ в июле и трижды в августе

Минфин планирует дважды размещать валютные ОВГЗ в июле и трижды в августе

Валерия Драгомирова
Гривна, Минфин, ОВГЗ
Минфин.
Минфин.

В то время, как иностранцы вывели из Украины более $11 млрд с начала года, Министерство финансов намерено дважды размещать валютные ОВГЗ в июле и трижды в августе.

Об этом свидетельствует график размещения ОВГЗ на третий квартал, передают Українські Новини.

Министерство финансов 14 и 28 июля на первичных аукционах предложит годичные долларовые облигации внутреннего госзайма, а в августе – трижды (11, 18 и 25 августа).

В сентябре планируется размещать только гривневые бумаги.

Кроме того, по вторникам Минфин будет предлагать годичные ОВГЗ в гривне, раз в две недели чередовать трех- и шестимесячные, двух- и трехлетние.

В конце каждого месяца Минфин будет предлагать четырехлетние ценные бумаги.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году Минфин привлек в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн ​​евро за счет размещения ОВГЗ.

В конце мая Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.

Тем временем в июне госбюджет по доходам перевыполнили, но с начала года он остается с дефицитом. 

Больше новостей о: Гривна Минфин ОВГЗ

Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине в 4 раза превышает необходимый для открытия границ ЕС
Резервы НБУ выросли более чем на $3 млрд
Новости
Киевсовет требует от Президента Зеленского остановить политические репрессии против Порошенко и общественных активистов, волонтеров, военных 14:55
В Минздраве рассказали, кто может досрочно прекратить самоизоляцию при пересечении границы 14:37
Зеленский должен гарантировать выполнение меморандума по "зеленым" тарифам, - эксперт 14:35
Албания попала в украинский список "красной зоны" 14:33
Резников отрицает ультиматум России об особом статусе Донбасса на переговорах в Германии 14:32
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
Эксперты рассказали, стоит ли продавать или покупать валюту в ближайшее время 05:30
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
Грозы, ливни и град. В Украине объявили штормовое предупреждение 09:00
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
ГБР вручило обвинительный акт экс-депутату Рады Пашинскому, сегодня дело передадут в суд 10:45
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:27
В Раде предлагают передать Нацсовету по телевидению право требовать в суде блокирование онлайн-медиа 16:25
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
больше новостей
На границе с Беларусью два пункта пропуска возобновили работу
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok