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22 июля 2020, среда, 10:40 226
Финансы 2020-07-22T10:43:39+03:00
Українські Новини
Минфин разместил ОВГЗ на 6,8 млрд гривен и $171 млн

Минфин разместил ОВГЗ на 6,8 млрд гривен и $171 млн

Елена Новикова
Минфин, Аукцион, ОВГЗ, размещение ОВГЗ
ОВГЗ. Фото: censor.net.ua
ОВГЗ. Фото: censor.net.ua

После того, как 14 июля было размещено ОВГЗ на 10,6 млн гривен и на $306,3 млн, Министерство финансов в ходе аукционов 21 июля разместило ОВГЗ на 6,8 млрд гривен и 171 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

На аукционах ОВГЗ Министерство финансов предложило инвесторам три выпуска ценных бумаг, два из которых номинированы в национальной валюте и один - в иностранной валюте.

Срок обращения государственных облигаций в гривне - 6 месяцев и 2 года.

От размещения 6-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 4,67 млрд гривен, а от двухлетних – 2,1 млрд гривен.

Средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 7,74%, в то время как 2-летних - 10,25%.

В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено 171 млн долларов.

Средневзвешенная ставка доходности осталась неизменной - 3,39%.

По итогам аукционов в государственный бюджет привлечено в эквиваленте 11,5 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Минфин планирует дважды размещать валютные ОВГЗ в июле и трижды в августе.

Кроме того, в июне госбюджет по доходам перевыполнили, но с начала года он остается с дефицитом. 

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