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02 июля 2020, четверг, 09:29 237
Финансы 2020-07-02T09:30:02+03:00
Українські Новини
В июне госбюджет по доходам перевыполнили, но с начала года он остается с дефицитом

В июне госбюджет по доходам перевыполнили, но с начала года он остается с дефицитом

Сергей Жолобецкий
Госбюджет, Дефицит, Расходы, Доходы, Профицит, есв
С начала года дефицит госбюджета сохраняется
С начала года дефицит госбюджета сохраняется

В то время как глава НБУ подал в отставку, в июне государственный бюджет перевыполнен по доходам на 10,9%, или на 12,842 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Доходы госбюджета за июнь составили 131,191 млрд гривен при плане 118,349 млрд гривен.

Следовательно, госбюджет в июне по доходам выполнен с профицитом в 12,842 млрд гривен.

Доходы общего фонда госбюджета в июне составили 112,886 млрд гривен при плане 107,050 млрд гривен, спецфонда – 18,304 млрд гривен при плане 11,297 млрд гривен.

Поступление единого социального взноса (ЕСВ) в июне составило 25,168 млрд гривен, тогда как в июне прошлого года этот показатель составил 24,763 млрд гривен.

В январе-июне госбюджет по доходам выполнен на 93,8%.

Доходы госбюджета за 6 месяцев составили 519,451 млрд гривен при плане в 553,528 млрд гривен.

Таким образом, дефицит составил 34,076 млрд гривен.

За январь-июнь ЕСВ поступило 138,153 млрд гривен, тогда как в прошлом году за этот же период поступило 131,356 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в 2019 году привлекло в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в июне увеличился на 84,3%в 2,3 раза с 32,489 млрд гривен (на 1 июня) до 75,701 млрд гривен (на 1 июля).

В конце мая Украина погасила еврооблигации, выпущенные под госгарантии США, на 1 млрд долларов.

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