Минфин разместил ОВГЗ на 10,6 млн гривен и на $306,3 млн

Министерство финансов 14 июля разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 10,6 млн гривен и валютные бумаги на 306,3 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

На аукционах ОВГЗ Министерство финансов успешно разместило номинированные в гривне ОВГЗ со сроком погашения 3 месяца, 1 год и 3 года, а также ОВГЗ в долларах США со сроком погашения 1 год.

Уменьшение доходности произошло по 3-месячным, 1-летним и 3-летним облигациям - на 24 базисных пунктов, 30 б.п и на 47 б. п. соответственно.

По итогам аукциона в государственный бюджет привлечено 8,3 млрд гривен.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что в ближайшее время гривна продолжит свои колебания и может приблизиться к психологической отметке 27,5 грн/долл.

Тем временем аналитики считают, что в июле Национальный банк Украины будет удерживать курс в пределах текущих колебаний – 26,5-27 UAH/USD, а к осени он может подняться до 28,5 UAH/USD.

Денежная база продолжает расти быстрыми темпами.