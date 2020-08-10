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10 августа 2020, понедельник, 22:55 62
Политика мира 2020-08-10T23:15:01+03:00
Українські Новини
Министры "Люблинского треугольника" призвали Лукашенко прекратить насилие

Министры "Люблинского треугольника" призвали Лукашенко прекратить насилие

Ольга Фандорина
Александр Лукашенко, Беларусь, Люблинский треугольник, Протесты в Беларуси
Протестующие идут к центру Минска. Фото: NEXTA
Протестующие идут к центру Минска. Фото: NEXTA

Министры иностранных дел "Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва) призывают правительство Беларуси не применять силу к протестующим и освободить задержанных.

Об этом говорится в из общем заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Как министры иностранных дел стран Люблинского треугольника, мы глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призываем власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью", - сказано в нем.

Министры отмечают, что уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси.

При необходимости, они заявляют об открытости к любой помощи в содействии этому диалогу.

Министры уверены, что только путем диалога ситуацию можно решить на благо народа и государства.

Благополучия Беларуси и ее народа важно для всей Европы.

Страны "Люблинского треугольника" заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога, а также сотрудничества, основанного на демократических ценностях.

Как сообщали Українськi Новини, в Минске происходят жесткие столкновения с силовиками, применили газ и гранаты.

Прошлой ночью в центре Минска собрались десятки тысяч людей. ОМОН закидали бутылками.

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