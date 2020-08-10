Министры "Люблинского треугольника" призвали Лукашенко прекратить насилие

Министры иностранных дел "Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва) призывают правительство Беларуси не применять силу к протестующим и освободить задержанных. Об этом говорится в из общем заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини. "Как министры иностранных дел стран Люблинского треугольника, мы глубоко обеспокоены эскалацией ситуации в Беларуси после президентских выборов и призываем власти воздержаться от применения силы и освободить всех задержанных минувшей ночью", - сказано в нем. Министры отмечают, что уважение основных свобод и прав человека, включая демократию и верховенство права, является необходимым для дальнейшего развития независимой и суверенной Беларуси. При необходимости, они заявляют об открытости к любой помощи в содействии этому диалогу. Министры уверены, что только путем диалога ситуацию можно решить на благо народа и государства. Благополучия Беларуси и ее народа важно для всей Европы. Страны "Люблинского треугольника" заинтересованы в продолжении взаимовыгодного диалога, а также сотрудничества, основанного на демократических ценностях. Как сообщали Українськi Новини, в Минске происходят жесткие столкновения с силовиками, применили газ и гранаты. Прошлой ночью в центре Минска собрались десятки тысяч людей. ОМОН закидали бутылками.