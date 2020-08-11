подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
11.08.20 13:00 Круглый стол: "Пять лет НАБУ: почему Украине так и не удалось преодолеть коррупцию"

  • Новости
  • Мир
  • Тихановская записала видеообращение, в котором рассказала, почему срочно уехала из Беларуси
11 августа 2020, вторник, 11:48 720
Мир 2020-08-11T12:00:02+03:00
Українські Новини
Тихановская записала видеообращение, в котором рассказала, почему срочно уехала из Беларуси

Тихановская записала видеообращение, в котором рассказала, почему срочно уехала из Беларуси

Елизавета Кесельман
Беларусь, выборы в Беларуси, Светлана Тихановская, Протесты в Беларуси, Видеообращение Тихановской

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая в срочном порядке покинула страну,  записала видеообращение после отъезда из Беларуси в Литву, в котором рассказала, почему уехала. Видео появилось в youtube-канале "Новости HD".

"И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста — ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни", — заявила Тихановская

Кандидат в президенты подчеркнула, что это решение она принимала самостоятельно: на нее не влияли друзья, штаб или муж — оппозиционный блогер Сергей Тихановский, которого арестовали в ходе предвыборной кампании.

Как сообщали Українські Новини, по словам доверенного лица Тихановской Ольги Ковальковой, кандидатку в президенты Беларуси, а также ее ранее арестованную главу штаба Марию Мороз вывезли страны белорусские власти. 

Кроме того, на митингах в Минске, журналисты заметили российских силовиков.

Больше новостей о: Беларусь выборы в Беларуси Светлана Тихановская Протесты в Беларуси Видеообращение Тихановской

Тихановскую и ранее задержанную главу ее штаба Мор...
Как прошла вторая ночь протестов в Беларуси. Избие...
Светлана Тихановская покинула Беларусь...
В КГБ Беларуси заявили, что на Тихановскую готовил...
После спада на выходных, снова растет количество новых случаев COVID-19. За сутки заболели 1 158 человек
В Беларусь, где второй день не утихают протесты, из Украины перестали пускать по упрощенной схеме
Новости
Зеленский одобрил легализацию игорного бизнеса: какие есть ограничения для игроков 12:41
На Сумщине производители тепла задолжали более 16 млн грн. за доставку газа 12:37 Пресс-релиз
Россия заявила о регистрации первой вакцины от коронавируса 12:26
В Киевской области 42 новых случая COVID-19. В каком районе болеют больше всего 12:19
В Беларуси интернет не работает уже трое суток 12:05
больше новостей
Украинцы смогут выбрать тариф на газ. Что предлагает "Нефтегаз" и какие цены 05:30
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе 12:13
Гривна укрепилась. Курс валют от НБУ на понедельник 05:00
Нардеп от "Слуги народа" досрочно поздравил Лукашенко с победой на выборах президента 10:29
Кабмин запланировал перенос рабочих дней в 2021 году 06:30
больше новостей
Суд признал, что на Стерненко никто не нападал, он совершил умышленное убийство, – Портнов 15:12
"ОПОРА" рассказала, как голосовать по новым бюллетеням на ближайших местных выборах 07:05
Украинцы смогут выбрать тариф на газ. Что предлагает "Нефтегаз" и какие цены 05:30
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась еще на 12%, и она выше, чем в Европе 12:13
Лукашенко обвинил Украину в нежелании работать по "боевикам Вагнера" 19:12
больше новостей
Как прошла вторая ночь протестов в Беларуси. Избиения, перестрелки, баррикады и коктейли Молотова
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok