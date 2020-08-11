Тихановская записала видеообращение, в котором рассказала, почему срочно уехала из Беларуси

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая в срочном порядке покинула страну, записала видеообращение после отъезда из Беларуси в Литву, в котором рассказала, почему уехала. Видео появилось в youtube-канале "Новости HD".

"И я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие и возненавидят. Но, знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста — ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети — это самое важное, что есть в нашей жизни", — заявила Тихановская.

Кандидат в президенты подчеркнула, что это решение она принимала самостоятельно: на нее не влияли друзья, штаб или муж — оппозиционный блогер Сергей Тихановский, которого арестовали в ходе предвыборной кампании.

Как сообщали Українські Новини, по словам доверенного лица Тихановской Ольги Ковальковой, кандидатку в президенты Беларуси, а также ее ранее арестованную главу штаба Марию Мороз вывезли страны белорусские власти.

Кроме того, на митингах в Минске, журналисты заметили российских силовиков.