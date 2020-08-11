Тихановскую и ранее задержанную главу ее штаба Мороз вывезли белорусские власти, – СМИ

Кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти. Как заявила доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, ее отъезд позволил освободить начальницу ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

"У Светланы не было выбора, белорусские власти вывезли ее из страны. Важно, что она на свободе и жива. Выезд Светланы позволил освободить Марию Мороз, которая была заложницей в этой ситуации, они уехали вместе", - заявила Ковалькова.

Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы Тихановской, отметила Ольга Ковалькова. По ее словам, решение Тихановской покинуть страну ничего не меняет.

"Светлана победила на выборах, мы все победили, мы сделали невозможное. Там, где комиссии подсчитали голоса честно, Тихановская набрала от 60% до 70%, в Новой Боровой - 90%, этому есть документальные подтверждения - копии протоколов. Ее выезд из страны не отменяет нашей победы и поражения власти, белорусы никогда не примут Александра Лукашенко президентом, в его победу люди не верят. Власть должна это признать и начать диалог, если нет диалога, то у людей есть единственный выборы - это протесты", - заявила Ковалькова.

Она считает, что сейчас в эскалации протеста виновата исключительно власть, которая не оставила людям выбора. Ковалькова призвала власти остановиться и пойти на диалог.

Как сообщали Українські Новини, Светлана Тихановская покинула Беларусь и улетела в Литву.