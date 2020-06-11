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  • Богдан ответил Зеленскому: вы превратили абсолютную власть в посмешище
11 июня 2020, четверг, 18:31 41
Политика 2020-06-11T18:32:47+03:00
Українські Новини
Богдан ответил Зеленскому: вы превратили абсолютную власть в посмешище

Богдан ответил Зеленскому: вы превратили абсолютную власть в посмешище

Кира Молчанова
Богдан, Владимир Зеленский, Увольнение с должности, Андрей Богдан, Офис президента, Глава Офиса Президента
Андрей Богдан. Фото: pravda.com.ua
Андрей Богдан. Фото: pravda.com.ua

После того, как Президент Украины Владимир Зеленский в интервью рассказал, за что уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса Президента, сам Богдан ответил, что благодарен за свое увольнение.

Об этом Андрей Богдан написал на своей странице в Facebook.

"Правила деловой этики не позволяют порядочным людям комментировать период совместной деятельности, даже в случае, когда эти люди разошлись. Конечно, это правило в Украине достаточно часто нарушается и я, как адвокат, в том числе и Ваш, могу рассказать и рассказывал Вам сотни историй, чем это заканчивалось (Никогда ничего хорошего)", — написал Богдан.

Он напомнил, что владеет "чувствительной" для Зеленского и для страны информацией, но не будет ей делиться.

Богдан заявил, что благодарен Зеленскому за то, что больше не имеет отношения к президентской команде.

"О лишении меня власти — так я Вам благодарен, потому что мое имя не будет иметь отношения к хаосу, в который Вы бросаете страну. Позвольте мне напомнить одну нашу с Вами договоренность — я пообещал, что буду рядом с вами честно работать, до того момента, пока мне не позволите уйти. Поскольку я шел не по должностям, а за реализацией мечты. И я много сделал за полгода — Мы с Вами и командой сконцентрировали демократическим путем абсолютную власть в стране, которую Вы за четыре месяца превратили в посмешище", — заявил Богдан.

Экс-глава Офиса Президента выразил сожаление, что мечты о стране без коррупции Зеленский променял на "теплую ванну для себя и дешевые прихоти непрофессиональных и самовлюбленных людей", им манипулирующих.

Скриншот Facebook Андрей Богдан Скриншот Facebook Андрей Богдан

Как сообщали Українські Новини, бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан задекларировал наличие 15 объектов недвижимости, среди которых квартира в Словакии, инвестиции в еще 10 квартир в Киеве, 5 автомобилей Tesla и Mercedes-Benz, а также три пары швейцарских наручных часов класса "люкс" и сбережения на 1,4 млн долларов, 0,8 млн евро и 10,6 млн гривен.

В отношении Богдана инициировали уголовное производство за жестокое обращение с животными: тот в зоопарке трепал козла за сухо и несколько раз стукну его по голове.

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