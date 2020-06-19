Андрей Богдан "героически" бросил свою Tesla поперек дороги, перекрыв почти полторы полосы для движения

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан после ссоры с козлом занял "почетное место героя парковки", когда припарковал свой кроссовер Tesla Model X прямо поперек дороги, из-за чего автомобиль перекрыл почти полторы полосы для движения транспорта на улице Владимирской в центре Киева. Об этом передает сообщество dtp.kiev.ua на Facebook.

Как отмечает ведомство, у бывшего главы Офиса президента Украины действительно есть электрический кроссовер Tesla Model X, его он купил еще в 2016 году.

В прошлом году этот автомобиль стал очень известным, поскольку тогда на нем ездил президент Владимир Зеленский – глава государства одалживал у Богдана Теслу для съемок своих видеороликов, адресованных народу.

Как сообщали Українські Новини, после увольнения из Офиса Зеленского Андрей Богдан возобновил адвокатсткую деятельность.

Кроме того, Андрей Богдан раскритиковал Зеленского, после того как к его другу-застройщику пришло с обысками ГБР.

Также 11 июня, СМИ опубликовали интервью с Зеленским, в котором он заявил, что намеревался назначить Богдана генпрокурором. Но его планы изменились, когда он увидел, как "власть его съедает", после чего экс-глава ОП выступил с обвинениями против Зеленского после слов Президента.