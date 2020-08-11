МВД Беларуси заявило, что на митингах в Минске мужчина подорвал сам себя

В Минске на митингах мужчина подорвал себя сам. Фото: скриншот видео

В Минске на митингах мужчина подорвал себя сам. Фото: скриншот видео

МВД Беларуси сделало заявление, согласно которому, в Минске во время массовых протестов мужчина подорвал сам себя.Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД страны.

"В ходе массовых беспорядков в Минске на проспекте Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

В то же время очевидцы и Telegram-каналы отмечают, что мужчину, вероятно, взорвали светло-шумовой гранатой, которыми правоохранители забрасывали людей.

Как сообщали Українські Новини, минские журналисты заметили на митингах российских силовиков.

Кроме того, из-за угроз, кандидат в президенты Светлана Тихановская покинула Беларусь и отправилась в Литву.

Тем временем, активисты в Беларуси призвали жителей не выходить на работу.

Также министры "Люблинского треугольника" призвали Лукашенко прекратить насилие.