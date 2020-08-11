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11 августа 2020, вторник, 10:20 106
Мир 2020-08-11T11:15:02+03:00
Українські Новини
МВД Беларуси заявило, что на митингах в Минске мужчина подорвал сам себя

МВД Беларуси заявило, что на митингах в Минске мужчина подорвал сам себя

Елизавета Кесельман
Беларусь, Протесты, митинги в Беларуси, Протесты в Минске
В Минске на митингах мужчина подорвал себя сам. Фото: скриншот видео
В Минске на митингах мужчина подорвал себя сам. Фото: скриншот видео

МВД Беларуси сделало заявление, согласно которому, в Минске во время массовых протестов мужчина подорвал сам себя.Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД страны.

"В ходе массовых беспорядков в Минске на проспекте Притыцкого, толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. 

В то же время очевидцы и Telegram-каналы отмечают, что мужчину, вероятно, взорвали светло-шумовой гранатой, которыми правоохранители забрасывали людей.

Как сообщали Українські Новини, минские журналисты заметили на митингах российских силовиков. 

Кроме того, из-за угроз, кандидат в президенты Светлана Тихановская покинула Беларусь и отправилась в Литву. 

Тем временем, активисты в Беларуси призвали жителей не выходить на работу. 

Также министры "Люблинского треугольника" призвали Лукашенко прекратить насилие. 

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