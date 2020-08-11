Вторая волна коронавируса будет в октябре-ноябре, — МОЗ

Министерство здравоохранения прогнозирует вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции в октябре-ноябре.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Мы посчитали, что у нас будет так называемая вторая волна в октябре-ноябре и это будет объединено с сезонной эпидемией гриппа", - сказал он.

Степанов отметил, что на данный момент страны Европы также фиксируют увеличение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как сообщали Українськi Новини, 10 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 158 до 83 115, количество умерших от заболевания - на 29 человек до 1 951 по сравнению с предыдущими сутками.

При этом 7 августа был поставлен антирекорд по выявленным за сутки случаям заболевания - 1 489 человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что в больницах "второй волны" под прием больных коронавирусом подготовлено 10,2 тыс. мест.

О начале второй волны коронавируса в Украине премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял в середине июня.