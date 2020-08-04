подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
04 августа 2020, вторник, 15:08 386
Общество 2020-08-04T15:10:13+03:00
Українські Новини
В МОЗ прогнозируют новую вспышку коронавируса в Украине: с октября по апрель

В МОЗ прогнозируют новую вспышку коронавируса в Украине: с октября по апрель

Ольга Фандорина
Коронавирус, Вспышка коронавируса, Вторая волна коронавируса, Повторная вспышка коронавируса
Виктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine
Виктор Ляшко. Фото: Facebook/American Chamber of Commerce in Ukraine

Серийное производство вакцины от коронавируса может начаться в начале 2021 года, а уже сегодня в Европе начинается вторая волна заражения коронавирусной инфекцией - Украине стоит ждать всплеска заболеваемости с октября по апрель. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, динамика по COVID-19 растет в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании.

"Мы должны быть готовы к увеличению количества случаев. И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября до апреля", - заявил он.

Ляшко также добавил, что в настоящее время система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой, но может быть вспышка количества случаев заражения.

Как сообщали Українські Новини, на данный момент Украина занимает 34-е место в мире по количеству случаев коронавируса.

 В понедельник госпитализировано в 1,5 раза больше больных коронавирусом, чем в воскресенье.

Больше новостей о: Коронавирус Вспышка коронавируса Вторая волна коронавируса Повторная вспышка коронавируса

В Сумах вспышка коронавируса случилась в роддоме: ...
Южная Корея заявила о новой вспышке коронавируса: ...
Серийное производство вакцины от коронавируса долж...
В Германии объявили о начале второй волны коронави...
Кабмин снял запрет на экспорт масок и респираторов
С начала карантина статус безработных получили 400 тыс. украинцев
Новости
87-летний Витольд Фокин раздумывает над вхождением в ТКГ, — Гармаш 15:57
Правоохранители задержали экс-боевика
Правоохранители задержали экс-боевика "Самооборона Крыма" в Киеве 15:51
Попытки политизировать решения руководства ОПЗ по отбору поставщиков давальческого сырья являются безосновательными, – Синица 15:45
В Антикоррупционном суде действительно существует секретная комната для ЦПК, — СМИ 15:37
Давид Жвания Фото: zhvaniya.com
Порошенко легализовал в Украине иностранных агентов, — Жвания 15:30
больше новостей
Как и когда начнется новый учебный год в вузах. Кабмин дал разъяснение 05:45
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Пенсии повысили еще одной категории украинцев: кто получит надбавку и в каком размере 05:30 Инфографика
больше новостей
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 7,5%, и она выше, чем в Европе 11:24
Нападение на женщину в поезде Мариуполь-Киев. Работники поезда предлагали потерпевшей взятку 20:43
Минимальная пенсия вырастет до 2600: Минсоц назвал сроки и новые суммы выплат 05:20 Инфографика
В Беларуси заявили, что не получали запроса от Украины на выдачу задержанных боевиков Вагнера 13:06
На западной границе Украины образовались огромные очереди 18:18
больше новостей
Серийное производство вакцины от коронавируса должно начаться в начале 2021, - Степанов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok