В МОЗ прогнозируют новую вспышку коронавируса в Украине: с октября по апрель

Серийное производство вакцины от коронавируса может начаться в начале 2021 года, а уже сегодня в Европе начинается вторая волна заражения коронавирусной инфекцией - Украине стоит ждать всплеска заболеваемости с октября по апрель. О б этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, динамика по COVID-19 растет в Германии, Швейцарии, значительно возрастает количество случаев в Испании.

"Мы должны быть готовы к увеличению количества случаев. И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября до апреля", - заявил он.

Ляшко также добавил, что в настоящее время система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой, но может быть вспышка количества случаев заражения.

Как сообщали Українські Новини, на данный момент Украина занимает 34-е место в мире по количеству случаев коронавируса.

В понедельник госпитализировано в 1,5 раза больше больных коронавирусом, чем в воскресенье.