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11 августа 2020, вторник, 09:18 19
Общество 2020-08-11T09:18:31+03:00
Українські Новини
После спада на выходных, снова растет количество новых случаев COVID-19. За сутки заболели 1 158 человек

После спада на выходных, снова растет количество новых случаев COVID-19. За сутки заболели 1 158 человек

Кира Молчанова
МОЗ, Коронавирус, коронавирус в Украине, статистика коронавируса
Коронавирус. Фото: Pexels
Коронавирус. Фото: Pexels

10 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 158 до 83 115, количество умерших от заболевания - на 29 человек до 1 951 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев выросло на 14,9%, количество новых летальных случаев - на 16%.

Об этом говорится в сообщении Совета национальной безопасности и обороны, передают Українськi Новини.

Согласно ему, по состоянию на утро 11 августа в Украине зарегистрированы 83 115 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 951 летальный, 44 934 человека выздоровели.

За сутки зафиксировано 1 158 новых случаев, выздоровели 575 человек, умерли 29 человек.

Таким образом, 10 августа показатель новых заболевших за сутки был больше, чем выздоровевших – 1 158 против 575.

Количество новых случаев заболевания 10 августа составило 1,4% от общего количества заболевших на 9 августа.

Количество активных больных (заболевшие без учета выздоровевших и умерших) на утро 11 августа составило 36 230 человек, что на 1,6% больше по сравнению с предыдущими сутками.

За все время эпидемии больше всего случаев инфицирования зафиксировано во Львовской области (11 142), в Киеве (9 687) и Ривненской области (7 018).

В Черновицкой области зафиксировано 6 867 случаев коронавирусной инфекции, в Ивано-Франковской - 5 911 случаев, в Закарпатской - 5 875, в Харьковской - 5 030, в Волынской - 4 375, в Одесской – 4 364, в Киевской - 4 239, в Тернопольской - 3 375, в Винницкой - 3 002, в Житомирской - 2 178, в Днепропетровской - 1 571, в Хмельницкой - 1 376 случаев.

1 039 случаев выявлено в Черкасской области, 1 038 случаев - в Черниговской, 982 случая - в Донецкой, 959 случаев - в Запорожской, 729 случаев - в Николаевской, 725 случаев - в Кировоградской, 702 случая - в Сумской, 503 случая - в Полтавской, 271 случай - в Херсонской и 157 случаев - в Луганской области.

Как сообщали Українськi Новини, 9 августа количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 1 008 до 81 957, количество умерших от заболевания - на 25 человек до 1 922.

8 августа было выявлено 1 119 новых случаев заболевания, 7 августа – 1 489 новых случаев, 6 августа - 1 453 новых случая.

Офис Президента заявляет, что в случае ежесуточного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 более 2 тыс. человек смертность от болезни увеличится до 40-50 случае в день.

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