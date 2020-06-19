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19 июня 2020, пятница, 17:58 116
Кабмин 2020-06-19T18:00:01+03:00
Українські Новини
Шмыгаль объявил о начале второй волны коронавируса в Украине

Шмыгаль объявил о начале второй волны коронавируса в Украине

Ольга Фандорина
Кабмин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Вторая волна коронавируса, новая волна коронавируса
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Фото: facebook.com/Денис Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны пандемии коронавируса в Украине. Об этом сообщалось на заседании правительства

"Сегодня, к сожалению, очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом. Очень много людей перестали соблюдать карантинные правила, решили, что коронавирус исчез и шансов заболеть больше нет. И мы получили результат - сегодня почти тысяча больных, подтвержденных тестированием", - сказал Шмыгаль в начале заседания правительства.

По его словам, это свидетельствует о начале новой волны заболевания.

"Мы сегодня фактически получаем начало очередной, первой или второй, - как хотите, можно называть, - волны заболеваемости коронавирусом", - сказал премьер.

Шмыгаль не видит других способов пандемию коронавируса, кроме соблюдения противоэпидемических норм.

В связи со сложившейся ситуацией Кабмин усилит контроль за соблюдением карантина. 

"Мы будем усиливать контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Обращаюсь к господину Виктору Ляшко: в регионы должно выезжать руководство Минздрава во главе с главсанврачом. Также должен быть усилен контроль со стороны Нацполиции, со стороны Госпотребслужбы. Все совещания были проведены, дальше мы будем действовать жестче для того, чтобы украинцы были в безопасности", - сказал премьер.

Как сообщали Українськi Новини, 18 июня количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 921 до 34 984, количество умерших от заболевания - на 19 человек до 985 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 11,1%, количество новых летальных случаев снизилось на 17,4%.

В Киеве за сутки резко увеличилось количество новых инфицированных коронавирусом.

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