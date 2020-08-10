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  • Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. Ранена журналистка
10 августа 2020, понедельник, 21:42 117
Политика 2020-08-10T21:43:11+03:00
Українські Новини
Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. Ранена журналистка

Силовики в Минске открыли огонь по протестующим. Ранена журналистка

Кира Молчанова
Журналистика, Беларусь, Минск, Ранение, выборы в Беларуси, Протесты в Беларуси

Протесты против результатов президентских выборов в Минске проходят сразу в нескольких точках города. На улице Кальварийской в Минске силовики применили слезоточивый газ, а потом ногу ранили журналистку белорусского издания "Наша Нива" Наталью Лубневську.

Об этом сообщает "Наша Нива" на своем Telegram-канале.

Сообщается, что стреляли резиновыми пулями. При этом очевидцы подчеркивают, что в момент стрельбы протестующие вели себя мирно.

Кроме того, на улице Кальварийской заметили людей в военной форме. Издание Nexta пишет, что это военный спецназ.

Как сообщали Українські Новини, под посольством Беларуси в Киеве проходил митинг с фаерами. Там тоже были задержания.

На акции протеста в Минске милиция применила светошумовые гранаты, в ходе чего были раненые. 

Уже вечером 9 августа из Минска перекрыли все выезды: начались первые задержания и столкновения.

Ночью в центре Минска собрались десятки тысяч людей. ОМОН закидывают бутылками.

Тем временем, в больницах Беларуси в результате столкновений на протестах находятся около 40 сотрудников МВД и более 50 активистов, также объявлено, что погибших нет.

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