В Минздраве Беларуси отчитались о раненых во время протестов: в больницах 50 протестующих и 40 силовиков

В больницах Беларуси в результате столкновений на протестах находятся около 40 сотрудников МВД и более 50 активистов, также объявлено, что погибших нет. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает Спутник Беларусь.

"На данный момент на лечении находятся около 40 сотрудников МВД и более 50 участников уличных акций. Состояние всех оценивается как стабильное", - сказал он.

"Вчера же с представителями МВД проводилось совместное расследование, откуда появилась эта информация )о погибшем гражданине), - продолжил он.

В МОЗ Беларуси сообщили, что 35-летний житель Минска, ранее судимый за хулиганство, пытался на ходу запрыгнуть на один из спецавтомобилей МВД в нетрезвом состоянии и сорвался с машины, после чего был доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

Под посольством Беларуси в Киеве проходит митинг с фаерами. Двоих активистов задержали.

На акции протеста в Минске милиция применила светошумовые гранаты, в ходе чего были раненые.

Уже вечером 9 августа из Минска перекрыли все выезды: начались первые задержания и столкновения.

Ночью в центре Минска собрались десятки тысяч людей. ОМОН закидывают бутылками.