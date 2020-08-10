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  • В Минздраве Беларуси отчитались о раненых во время протестов: в больницах 50 протестующих и 40 силовиков
10 августа 2020, понедельник, 20:32 93
Европа 2020-08-10T21:45:02+03:00
Українські Новини
В Минздраве Беларуси отчитались о раненых во время протестов: в больницах 50 протестующих и 40 силовиков

В Минздраве Беларуси отчитались о раненых во время протестов: в больницах 50 протестующих и 40 силовиков

Ольга Фандорина
МВД, Беларусь, Минздрав, выборы в Беларуси, Протесты в Беларуси
Раненого протестующего несут на руках. Фото: Радыё Свабода
Раненого протестующего несут на руках. Фото: Радыё Свабода

В больницах Беларуси в результате столкновений на протестах находятся около 40 сотрудников МВД и более 50 активистов, также объявлено, что погибших нет. Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает Спутник Беларусь. 

"На данный момент на лечении находятся около 40 сотрудников МВД и более 50 участников уличных акций. Состояние всех оценивается как стабильное", - сказал он.

"Вчера же с представителями МВД проводилось совместное расследование, откуда появилась эта информация )о погибшем гражданине), - продолжил он.

В МОЗ Беларуси сообщили, что 35-летний  житель Минска, ранее судимый за хулиганство, пытался на ходу запрыгнуть на один из спецавтомобилей МВД в нетрезвом состоянии и сорвался с машины, после чего был доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

Под посольством Беларуси в Киеве проходит митинг с фаерами. Двоих активистов задержали.

На акции протеста в Минске милиция применила светошумовые гранаты, в ходе чего были раненые. 

Уже вечером 9 августа из Минска перекрыли все выезды: начались первые задержания и столкновения.

Ночью в центре Минска собрались десятки тысяч людей. ОМОН закидывают бутылками.

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