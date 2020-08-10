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10 серпня 2020, понеділок, 21:42 15
Політика 2020-08-10T23:45:02+03:00
Українські Новини
Силовики в Мінську відкрили вогонь по активістах. Поранена журналістка

Силовики в Мінську відкрили вогонь по активістах. Поранена журналістка

Кира Молчанова
Лукашенко, Білорусь, вибори в Білорусі, протести в Білорусі

Протести проти результатів президентських виборів у Мінську проходять відразу в декількох точках міста. На вулиці Кальварійської в Мінську силовики застосували сльозогінний газ, а потім у ногу поранили журналістку білоруського видання "Наша Нива" Наталію Лубневську.

Про це повідомляє "Наша Нива" на своєму Telegram-каналі.

Повідомляється, що стріляли гумовими кулями. При цьому очевидці підкреслюють, що в момент стрілянини протестувальники поводили себе мирно.

Крім того, на вулиці Кальварійської помітили людей у ​​військовій формі. Видання Nexta пише, що це військовий спецпідрозділ.

Як повідомляли Українські Новини, під посольством Білорусі в Києві проходив мітинг з фаєрами. Там теж були затримання.

На акції протесту в Мінську міліція застосувала світло-шумові гранати, в ході чого були поранені.

Уже ввечері 9 серпня з Мінська перекрили всі виїзди: почалися перші затримання і зіткнення.

Уночі в центрі Мінська зібралися десятки тисяч людей. ОМОН закидають пляшками.

Тим часом, у лікарнях Білорусі в результаті зіткнень під час протестів знаходяться близько 40 співробітників МВС і понад 50 активістів, також оголошено, що загиблих немає.

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