Кровавая ночь после выборов. Подборка фото с оппозиционных митингов в Беларуси

9 августа в Республике Беларусь состоялись президентские выборы . После информации о том, что, согласно данным национального экзит пола, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, оппозиционно настроенные белорусы вышли на улицы городов.

Стихийные митинги были связаны с недоверием людей официальным данным избирательных комиссий. Различные негосударственные экзит полы давали абсолютно другую картину – согласно им, основной оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала около 70% голосов, а Лукашенко всего около 14%.

Мирные протесты закончились серьезными столкновениями с ОМОНом и сотрудниками милиции. В результате столкновений ранения получили сотни людей. Около трех тыс. человек задержаны. Их обвиняют в организации массовых беспорядков.