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  • Кровавая ночь после выборов. Подборка фото с оппозиционных митингов в Беларуси
10 августа 2020, понедельник, 15:49 123
Европа 2020-08-10T16:15:01+03:00
Українські Новини
Кровавая ночь после выборов. Подборка фото с оппозиционных митингов в Беларуси

Кровавая ночь после выборов. Подборка фото с оппозиционных митингов в Беларуси

Александр Савич
Беларусь, выборы в Беларуси, митинги в Беларуси, Протесты в Беларуси

9 августа в Республике Беларусь состоялись президентские выборы. После информации о том, что, согласно данным национального экзит пола, действующий президент Беларуси Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, оппозиционно настроенные белорусы вышли на улицы городов.

Стихийные митинги были связаны с недоверием людей официальным данным избирательных комиссий. Различные негосударственные экзит полы давали абсолютно другую картину – согласно им, основной оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала около 70% голосов, а Лукашенко всего около 14%.

Мирные протесты закончились серьезными столкновениями с ОМОНом и сотрудниками милиции. В результате столкновений ранения получили сотни людей. Около трех тыс. человек задержаны. Их обвиняют в организации массовых беспорядков.

Протестующие идут к центру Минска. Фото: NEXTA
Протестующие идут к центру Минска. Фото: NEXTA
Протестующие в Минске. Фото: Tut.by
Протестующие в Минске. Фото: Tut.by
Раненая девушка во время протестов в Минске. Фото: Радыё Свабода
Раненая девушка во время протестов в Минске. Фото: Радыё Свабода
Протестующий перед ОМОНом. Фото: Наша Ніва
Протестующий перед ОМОНом. Фото: Наша Ніва
ОМОН во время протестов в Минске. Фото: Tut.by
ОМОН во время протестов в Минске. Фото: Tut.by
Милиция тащит протестующего. Фото: Наша Ніва
Милиция тащит протестующего. Фото: Наша Ніва
Оппозиционные протесты в Беларуси. Фото: Наша Ніва
Оппозиционные протесты в Беларуси. Фото: Наша Ніва
Раненого протестующего несут на руках. Фото: Радыё Свабода
Раненого протестующего несут на руках. Фото: Радыё Свабода
Раненый протестующий в Минске. Фото: Наша Ніва
Раненый протестующий в Минске. Фото: Наша Ніва
Протестующие с окровавленным флагом Погоня. Фото: Радыё Свабода
Протестующие с окровавленным флагом Погоня. Фото: Радыё Свабода

Как сообщали Українські новини, в центре Минска собрались десятки тысяч людей.

Также украинского журналиста избили белорусские милицейские во время разгона митинга в ночь на 10 августа.

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