У МОЗ Білорусі відзвітували про поранених під час протестів: в лікарнях 50 активістів і 40 силовиків

У лікарнях Білорусі в результаті зіткнень на протестах знаходяться близько 40 співробітників МВС і понад 50 активістів, також оголошено, що загиблих немає.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Володимир Каранік, передає Супутник Білорусь.

"На цю мить на лікуванні перебувають близько 40 співробітників МВС і понад 50 учасників вуличних акцій. Стан усіх оцінюється як стабільний", - сказав він.

"Вчора ж з представниками МВС проводилося спільне розслідування, звідки з'явилася ця інформація про загиблого громадянина", - продовжив він.

У МОЗ Білорусі повідомили, що 35-річний житель Мінська, раніше судимий за хуліганство, намагався на ходу застрибнути на один із спецавтомобілів МВС в нетверезому стані і зірвався з машини, після чого був доставлений у лікарню швидкої медичної допомоги.

Під посольством Білорусі в Києві проходить мітинг з фаєрами. Двох активістів затримали.

На акції протесту в Мінську міліція застосувала світло-шумові гранати, в ході чого були поранені.

Уже ввечері 9 серпня з Мінська перекрили всі виїзди: почалися перші затримання і зіткнення.

Вночі в центрі Мінська зібралися десятки тисяч людей. ОМОН закидають пляшками.