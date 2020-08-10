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10 августа 2020, понедельник, 19:28 55
Европа 2020-08-10T19:28:22+03:00
Українські Новини
Центр Минска снова оцеплен силовиками, начались задержания людей

Центр Минска снова оцеплен силовиками, начались задержания людей

Ольга Фандорина
Беларусь, Минск, Задержания, выборы в Беларуси, Протесты в Беларуси
Задержания возле Стелы в Минске. Фото: twitter.com/belteanews
Задержания возле Стелы в Минске. Фото: twitter.com/belteanews

Силовые ведомства Минска активно готовятся к грядущей акции протеста из-за выборов президента Беларуси, центр Минска оцеплен силовиками, станции метро в Минске закрыли. Об этом сообщает TUT. BY.

Дом правительства Белоруссии вновь оцеплен бойцами ОМОНа, проспект Независимости перекрыт для прохожих в трех местах по обе стороны от площади Независимости.

На подходах к дворцу Республики за республиканским парламентом стоят порядка 20 автозаков и грузовиков ОМОНа.

У дворца спорта по проспекту Победителей припаркованы водометы. По Минску сегодня днем опять ехала военная техника. Автозаки, водометы и автобусы с людьми заметили после полудня в разных точках города. Они двигались в сторону центра.

Как сообщали Українські Новини, под посольством Беларуси в Киеве проходит митинг с фаерами. Двоих активистов задержали.

Независимые экзит-полы в Беларуси отдают 65-70% Тихановской, Лукашенко - 15-16%.

Уже вечером 9 августа из Минска перекрыли все выезды: начались первые задержания и столкновения.

Ночью в центре Минска собрались десятки тысяч людей. ОМОН закидывают бутылками.

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