Центр Мінська знову оточений силовиками, почалося затримання людей

Силові відомства Мінська активно готуються до прийдешньої акції протесту через вибори президента Білорусі, центр Мінська оточений силовиками, станції метро в Мінську закрили. Про це повідомляє TUT. BY.

Будинок уряду Білорусії знову оточений бійцями ОМОНу, проспект Незалежності перекритий для перехожих в трьох місцях по обидва боки від площі Незалежності.

На підходах до палацу Республіки за республіканським парламентом стоять близько 20 автозаків і вантажівок ОМОНу.

Біля палацу спорту по проспекту Переможців припарковані водомети. По Мінську сьогодні вдень знову їхала військова техніка. Автозаки, водомети та автобуси з людьми помітили після полудня в різних точках міста. Вони рухалися в бік центра.

В 18.25 закрили на вхід і вихід станції метро «Площа Леніна», «Жовтнева», «Купаловська», «Немиті», «Фрунзенська» і «Молодіжна». Це зроблено з метою забезпечення безпеки пасажирів.

Незалежні екзит-поли в Білорусі віддають 65-70% Тихановській, Лукашенку - 15-16%

Уже ввечері 9 серпня через Мінськ перекрили всі виїзди: почалися перші затримання та сутички.

Уночі в центрі Мінська зібралися десятки тисяч людей. ОМОН закидають пляшками.