Кривава ніч після виборів. Підбірка фото з опозиційних мітингів в Білорусі

У неділю, 9 серпня, в Білорусі проходили вибори президента після яких з'явилася перша інформація, згідно з даними національного екзит полу, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко набирав близько 80% голосів. Ці результати опозиційно налаштовані білоруси вважають неправдивими та вийшли на вулиці міст. Стихійні мітинги були пов'язані з недовірою людей до офіційних даних виборчих комісій. Різні недержавні екзит поли давали абсолютно іншу картину - згідно з ними, основний опозиційний кандидат Світлана Тихановська набрала близько 70% голосів, а Лукашенко всього близько 14%. Мирні протести закінчилися серйозними сутичками з ОМОНом і співробітниками міліції. В результаті сутичок поранення зазнали сотні людей, близько трьох тис. осіб затримані. Їх звинувачують в організації масових заворушень. [галерея-6145] Як повідомляли Українські новини, в Верховній Раді хочуть зареєструвати постанову про невизнання президентських виборів в Білорусі . Також українського журналіста побили білоруські міліцейські під час розгону мітингу в ніч на 10 серпня.