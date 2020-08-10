Кривава ніч після виборів. Підбірка фото з опозиційних мітингів в Білорусі

У неділю, 9 серпня, в Білорусі проходили вибори президента п ісля яких з'явилася перша інформація, згідно з даними національного екзит полу, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко набирав близько 80% голосів. Ці результати опозиційно налаштовані білоруси вважають неправдивими та вийшли на вулиці міст.

Стихійні мітинги були пов'язані з недовірою людей до офіційних даних виборчих комісій. Різні недержавні екзит поли давали абсолютно іншу картину - згідно з ними, основний опозиційний кандидат Світлана Тихановська набрала близько 70% голосів, а Лукашенко всього близько 14%.

Мирні протести закінчилися серйозними сутичками з ОМОНом і співробітниками міліції. В результаті сутичок поранення зазнали сотні людей, близько трьох тис. осіб затримані. Їх звинувачують в організації масових заворушень.

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Як повідомляли Українські новини, в Верховній Раді хочуть зареєструвати постанову про невизнання президентських виборів в Білорусі .