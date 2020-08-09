По результатам национального exit poll Лукашенко набрал 79,7%

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 79,7% голосов. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола по заказу телеканала "Мир", проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО "БКМО", пишет tut.by.



Опрос проводился на 320 участках по всей стране. Интервьюеры предлагали проголосовавшим избирателям пройти анонимный опрос. Задавался вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос. Ответили на вопрос 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек. Выборка — многоступенчатая, комбинированная.

По результатам exit poll Молодежной лаборатории кандидаты продемонстрировали следующие результаты: Александр Лукашенко набирает 79,7%, Светлана Тихановская 6,8%, Анна Канопацкая 2,3%, Андрей Дмитриев 1,1%, Сергей Черечень 0,9%. Против всех, по данным exit poll, проголосовали 9,2% избирателей.



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