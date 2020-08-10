Били по рукам и ногам. Украинского журналиста избили во время акций протеста в Минске

Журналиста информационного агентства Associated Press, украинца Мстислава Чернова избили белорусские силовики во время разгона протестных демонстраций в Минске в ночь на 10 августа.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.



Не менее 15 журналистов, по данным независимой Белорусской ассоциации журналистов, задержали правоохранители в воскресенье, в день президентских выборов в Беларуси. Задержание состоялось в Минске, Витебске, Могилеве и Гродно.



В комментарии для НСЖУ коллеги Мстислава Чернова с АР говорят - "последняя информация, что он в норме". Но правоохранители ночью били его "по рукам и ногам". Британское издание "Independent" сообщает, что "незадолго до полуночи фотографа AP Мстислава Чернова было принято в больницу с подозрением на сотрясение мозга после избиения ОМОНом в фургоне милиции".



"Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность с Мстиславом Черновым и десятками белорусских журналистов, которые несмотря на риски, выполняют свой профессиональный долг и информируют о ходе ситуации в Беларуси. Призываем власти Беларуси не применять силу к работникам СМИ и не преследовать коллег за журналистскую деятельность", - написал Томиленко.



По последней информации из Минска от агентства АР -"Хорошие новости. Мстислав находится вне больницы и не имеет сломанных костей или других серьезных травм. Он не находится под стражей полиции".



Как сообщали Українські Новини, в Беларуси возбудили уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.



Тем временем ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов президента 14 августа.