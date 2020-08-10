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  • Били по рукам и ногам. Украинского журналиста избили во время акций протеста в Минске
10 августа 2020, понедельник, 10:41 3528
Мир 2020-08-10T10:41:07+03:00
Українські Новини
Били по рукам и ногам. Украинского журналиста избили во время акций протеста в Минске

Били по рукам и ногам. Украинского журналиста избили во время акций протеста в Минске

Валерия Драгомирова
НСЖУ, Избиение журналистов, Нападение на журналиста, выборы в Беларуси, Протесты в Беларуси, Мстислав Чернов
Мстислав Чернов. Фото: Facebook/Мстислав Чернов
Мстислав Чернов. Фото: Facebook/Мстислав Чернов

Журналиста информационного агентства Associated Press, украинца Мстислава Чернова избили белорусские силовики во время разгона протестных демонстраций в Минске в ночь на 10 августа.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко. 

Не менее 15 журналистов, по данным независимой Белорусской ассоциации журналистов, задержали правоохранители в воскресенье, в день президентских выборов в Беларуси. Задержание состоялось в Минске, Витебске, Могилеве и Гродно.

В комментарии для НСЖУ коллеги Мстислава Чернова с АР говорят - "последняя информация, что он в норме". Но правоохранители ночью били его "по рукам и ногам". Британское издание "Independent" сообщает, что "незадолго до полуночи фотографа AP Мстислава Чернова было принято в больницу с подозрением на сотрясение мозга после избиения ОМОНом в фургоне милиции".

"Национальный союз журналистов Украины выражает солидарность с Мстиславом Черновым и десятками белорусских журналистов, которые несмотря на риски, выполняют свой профессиональный долг и информируют о ходе ситуации в Беларуси. Призываем власти Беларуси не применять силу к работникам СМИ и не преследовать коллег за журналистскую деятельность", - написал Томиленко. 

По последней информации из Минска от агентства АР -"Хорошие новости. Мстислав находится вне больницы и не имеет сломанных костей или других серьезных травм. Он не находится под стражей полиции"

Как сообщали Українські Новини, в Беларуси возбудили уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. 

Тем временем ЦИК Беларуси планирует объявить окончательные результаты выборов президента 14 августа. 

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