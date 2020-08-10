На акциях протеста в Беларуси задержали около 3 тыс. человек

В ходе акций протеста в Беларуси задержали около 3 тыс. человек. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

"Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях было задержано около 3 тыс. человек. Из них около тысячи в Минске и более двух [тысяч] в других регионах республики", - сказала она.

Акции протеста в ночь на 10 августа проходили в 33 населенных пунктах.



По словам Чемодановой, в ночь с 9 по 10 августа в стране были зафиксированы очаговые сборы граждан в районе избирательных участков и на центральных площадях в 33 населенных пунктах.

"Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", - отметила пресс-секретарь МВД республики.



Как сообщали Українські Новини, СМИ заявляют о гибели мужчины на акции протеста в Минске.



Кроме того, украинского журналиста избили во время акций протеста в Минске.



Тем временем в Раде хотят зарегистрировать постановление о непризнании президентских выборов в Беларуси.