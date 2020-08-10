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10 августа 2020, понедельник, 12:46 39
Мир 2020-08-10T13:15:02+03:00
Українські Новини
На акциях протеста в Беларуси задержали около 3 тыс. человек

На акциях протеста в Беларуси задержали около 3 тыс. человек

Валерия Драгомирова
Беларусь, Задержанные, МВД Беларуси, Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси. Фото: Tut.by
Протесты в Беларуси. Фото: Tut.by

В ходе акций протеста в Беларуси задержали около 3 тыс. человек. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.

"Всего по стране за участие в несанкционированных массовых мероприятиях было задержано около 3 тыс. человек. Из них около тысячи в Минске и более двух [тысяч] в других регионах республики", - сказала она.

Акции протеста в ночь на 10 августа проходили в 33 населенных пунктах.

По словам Чемодановой, в ночь с 9 по 10 августа в стране были зафиксированы очаговые сборы граждан в районе избирательных участков и на центральных площадях в 33 населенных пунктах. 

"Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", - отметила пресс-секретарь МВД республики.

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