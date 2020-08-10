На прием у Зеленского ГУД взял напрокат рояль для организации культурной программы

Государственное управление делами взяло для официального приема при участии Президента Владимира Зеленского рояль напрокат за 30 тыс. гривен. Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок, передают Українськi Новини. 7 августа ГУД подписало акт с физическим лицом-предпринимателем Виктором Мацко о прокате за 30 тыс. гривен рояля Steinway&Sons для организации 21 июля в Мариинском дворце культурной программы во время государственного визита в Украину Президента Швейцарии Симонетты Соммаруги. Как сообщали Українськi Новини, 20-23 июля Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга посетила Украину с государственным визитом - наивысшим уровнем заграничного визита. 21 июля Соммаруга провела встречу с Зеленским, а 23 июля Президенты Украины и Швейцарии вместе посетили Донбасс. В нынешнем году Швейцария выделила 1,4 млн швейцарских франков на нужды коммунального предприятия "Вода Донбасса", которое обеспечивает водой 4 млн жителей Донецкой области, в том числе на оккупировнных территориях. Также Швейцария примет пятую конференцию по украинским реформам в 2022 году.