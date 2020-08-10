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  • На прием у Зеленского ГУД взял напрокат рояль для организации культурной программы
10 августа 2020, понедельник, 15:27 682
Политика 2020-08-10T15:45:01+03:00
Українські Новини
На прием у Зеленского ГУД взял напрокат рояль для организации культурной программы

На прием у Зеленского ГУД взял напрокат рояль для организации культурной программы

Виолетта Чайковская
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Мариинский Дворец. Фото: smartclever.com.ua
Мариинский Дворец. Фото: smartclever.com.ua

Государственное управление делами взяло для официального приема при участии Президента Владимира Зеленского рояль напрокат за 30 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок, передают Українськi Новини.

7 августа ГУД подписало акт с физическим лицом-предпринимателем Виктором Мацко о прокате за 30 тыс. гривен рояля Steinway&Sons для организации 21 июля в Мариинском дворце культурной программы во время государственного визита в Украину Президента Швейцарии Симонетты Соммаруги.

Как сообщали Українськi Новини, 20-23 июля Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга посетила Украину с государственным визитом - наивысшим уровнем заграничного визита.

21 июля Соммаруга провела встречу с Зеленским, а 23 июля Президенты Украины и Швейцарии вместе посетили Донбасс.

В нынешнем году Швейцария выделила 1,4 млн швейцарских франков на нужды коммунального предприятия "Вода Донбасса", которое обеспечивает водой 4 млн жителей Донецкой области, в том числе на оккупировнных территориях.

Также Швейцария примет пятую конференцию по украинским реформам в 2022 году.

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