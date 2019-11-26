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26 ноября 2019, вторник, 19:46 126
Общество 2019-11-26T21:15:02+02:00
Українські Новини
Хорошо, что не рояль: соцсети шутят над подарком Зеленскому от президента Эстонии

Хорошо, что не рояль: соцсети шутят над подарком Зеленскому от президента Эстонии

соцсети, Владимир Зеленский, Велосипед, Именной велосипед
Именной велосипед для Зеленского. Фото: Twitter: Lauri Bambus
Именной велосипед для Зеленского. Фото: Twitter: Lauri Bambus

Сегодня, 26 ноября, Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила Президенту Владимиру Зеленскому электрический велосипед с надписью: "Президенту Украины Его Превосходительству Мистеру Владимиру Зеленскому". После такого подарка соцсети взорвались бурными комментариями, обсуждениями и фотожабами.





Напомним, на велосипеде ездил персонаж Зеленского Василий Голобородько в сериале "Слуга народа". А Зеленский пообещал ездить на работу на велосипеде, если станет Президентом. 

Также Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что из-за Президента Украины Владимира Зеленского, не может ездить на работу на велосипеде или электромотоцикле. 

"Президент Украины Володя Зеленский, когда его избрали, сказал: я буду на велосипеде ездить, и я отказался от этой идеи, потому что сразу параллель проведут", - отметил он. 

Ранее Ляшко приехал к Зеленскому на бюджетном велосипеде и бросил его на Банковой без присмотра. 

Кроме того, Кличко приехал на инаугурацию Зеленского на велосипеде.

На инаугурацию Зеленского приезжала президент Эстонии Кальюлайд.



Больше новостей о: соцсети Владимир Зеленский Велосипед Именной велосипед

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