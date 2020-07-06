подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Украина готовится провести в Вильнюсе международную конференцию по реформам
06 июля 2020, понедельник, 17:27 67
Политика 2020-07-06T17:27:12+03:00
Українські Новини
Украина готовится провести в Вильнюсе международную конференцию по реформам

Украина готовится провести в Вильнюсе международную конференцию по реформам

Виолетта Чайковская
реформы в Украине, Реформы, Литва, Вильнюс
Владимир Зеленский в Литве. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский в Литве. Фото: president.gov.ua

Четвертая международная конференция по вопросу украинских реформ, которая должна была состояться в Вильнюсе (Литва) при участии Президента Владимира Зеленского 7 июля, перенесена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщили Министерство иностранных дел и посольство Украины в Литве, передают Українськi Новини.

"В связи с распространением в мире острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, украинская сторона поддержала предложение о переносе срока проведения четвертой международной "Конференции по вопросам реформ в Украине", которая предварительно планировалась на 7 июля текущего года в г. Вильнюс (Литовская Республика)", - говорится в ответе посольства на запрос агентства.

Онлайн-конференция проходить завтра не будет.

Ее проведут в полноценном формате позже, однако точная дата пока не определена.

"Указанное мероприятие было перенесено на более поздний срок, о котором будет информироваться дополнительно", - ответил МИД.

Украина согласовывает с Литвой и другими партнерами новые удобные сроки проведения конференции в Вильнюсе.

"На сегодняшний день украинская сторона совместно с литовской стороной как принимающей и другими партнерами прорабатывает вопрос определения новых возможных сроков проведения указанного мероприятия в Вильнюсе. Об окончательно принятом решении будет сообщено дополнительно", - заверило посольство.

В июле 2017 года конференция по вопросам реформ в Украине прошла в Лондоне (Великобритания), а в июне 2018 - в Дании.

В июле 2019 года в конференции в Торонто (Канада) приняли участие 37 стран.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Швейцария предложила провести международную конференцию по реформам в Украине в 2021 году у себя в стране.

Больше новостей о: реформы в Украине Реформы Литва Вильнюс

У Зеленского не платят Саакашвили за реформы и не ...
В Вильнюсе рядом с музеем жертв геноцида открыли и...
На Новый год запустили дополнительный поезд из Кие...
Зеленский провел первое заседание Нацсовета реформ...
Одной из задержанных в аэропорту Афин украинок разрешили въезд в Грецию
В законопроекте "О медиа" оклад члена Нацрады хотят повысить до 158 тыс. грн
Новости
На пляжах Одессы нашли кишечную палочку. Где безопасно купаться 18:32
ДТП в Польше Скриншот видео miastokolobrzeg.pl
В масштабном ДТП в Польше пострадали украинцы 18:24
В Раде предлагают законодательно обязать журналистов придерживаться Кодекса этики, утвержденного Нацсоветом 18:12
Татьяна Терехова. Фото: скриншот видеозаписи
Попытка закрыть "Доброго ранку, Країно!" – это пилотный проект сворачивания свободы слова в Украине, – ведущая программы 18:08 Видео
В западных областях Украины объявили штормовое предупреждение 18:05
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Зеленский на пляже в Одессе. Скриншот видео
Зеленский в Одессе искупался в море и попал на видео 15:44
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
Луценко подтвердил правдивость записей Деркача: Порошенко согласовывал с Байденом его назначение генпрокурором 19:45
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:27
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
ГБР вручило обвинительный акт экс-депутату Рады Пашинскому, сегодня дело передадут в суд 10:45
больше новостей
ГБР направило в суд обвинительное заключение в отношении экс-депутата Рады Пашинского
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok