Украина готовится провести в Вильнюсе международную конференцию по реформам

Четвертая международная конференция по вопросу украинских реформ, которая должна была состояться в Вильнюсе (Литва) при участии Президента Владимира Зеленского 7 июля, перенесена на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Об этом Українським Новинам сообщили Министерство иностранных дел и посольство Украины в Литве, передают Українськi Новини.

"В связи с распространением в мире острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, украинская сторона поддержала предложение о переносе срока проведения четвертой международной "Конференции по вопросам реформ в Украине", которая предварительно планировалась на 7 июля текущего года в г. Вильнюс (Литовская Республика)", - говорится в ответе посольства на запрос агентства.

Онлайн-конференция проходить завтра не будет.

Ее проведут в полноценном формате позже, однако точная дата пока не определена.

"Указанное мероприятие было перенесено на более поздний срок, о котором будет информироваться дополнительно", - ответил МИД.

Украина согласовывает с Литвой и другими партнерами новые удобные сроки проведения конференции в Вильнюсе.

"На сегодняшний день украинская сторона совместно с литовской стороной как принимающей и другими партнерами прорабатывает вопрос определения новых возможных сроков проведения указанного мероприятия в Вильнюсе. Об окончательно принятом решении будет сообщено дополнительно", - заверило посольство.

В июле 2017 года конференция по вопросам реформ в Украине прошла в Лондоне (Великобритания), а в июне 2018 - в Дании.

В июле 2019 года в конференции в Торонто (Канада) приняли участие 37 стран.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Швейцария предложила провести международную конференцию по реформам в Украине в 2021 году у себя в стране.