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23 июля 2020, четверг, 19:11 638
Политика 2020-07-23T19:12:30+03:00
Українські Новини
Зеленский поехал показывать президенту Швейцарии "большое строительство"

Зеленский поехал показывать президенту Швейцарии "большое строительство"

Ольга Фандорина
Швейцария, визит президента, Офис Президента Украины, Большое строительство
Симонетта Сомаруга. Фото: офис президента
Симонетта Сомаруга. Фото: офис президента

Президенты Владимир Зеленский и Президент Швейцарии Симонетта Соммаруга ознакомились с объектом проекта "Большое строительство" в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Владимир Зеленский и Президент Швейцарской Конфедерации Соммаруга во время рабочей поездки на Донбасс ознакомились с ходом строительства автомобильной дороги государственного значения "Северодонецк - Станица Луганская", которое осуществляется в рамках Национальной программы "Большая стройка", - говорится в нем.

Согласно сообщению, автодорога "Северодонецк - Станица Луганская" состоит из четырех дорожных участков.

Транспортное сообщение в настоящее время восстановлено на всех участках.

Также планируется провести ремонтные работы на дорогах "Старобельск - Меловое", "Старобельск - Новый Айдар", "Северодонецк - КПВВ "Золотое".

"Мы не останавливали никаких инфраструктурных проектов - строительство школ, детских садов и дорог - на время карантина", - сказал Зеленский.

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков продемонстрировал график строительства автодорог в Луганской области.

Указано, что в 2014-2016 годах в регионе дорог не строили вообще, а в 2017-2019 годах было сооружено лишь несколько десятков километров.

"Вместе с тем только за первое полугодие 2020 года в области построено и реконструировано 130 километров дорог", -  сказал Кубраков.

Президент Швейцарии была искренне удивлена ​​такими показателями.

"Украина даже опережает Швейцарию по темпам строительства дорог", - отметила Соммаруга.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что в рамках программы "Большая стройка" также строят приемные отделения в медицинских учреждениях и стадионы.

"Этот регион не видел такого качества дорог, которые оснащены современными объектами инфраструктуры, даже остановками с солнечными батареями", - сказал Тимошенко.

Согласно сообщению, в этом году планируется осуществить ремонт и других важных дорог государственного и местного значения.

Президенты также ознакомились с продукцией сельскохозяйственного обслуживающего кооператива "Овощи станичников".

Представители кооператива отметили, что благодаря новой дороге они могут поставлять продукцию в населенные пункты Луганской области.

Указано, что Зеленский и Соммаруга с удовольствием попробовали ягоды и фрукты, которые выращивают фермеры.

Аграрии поблагодарили Президента за реконструкцию дороги.

Как сообщали Українськi Новини, 25 июня "Укравтодор" начал строительство дорог из отходов металлургии (металлургических шлаков) в рамках проекта "Большое строительство".

 

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