В Мариинском дворце состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Швейцарии

Во вторник, 21 июля, в Мариинском дворце началась встреча президента Владимира Зеленского с Симонеттой Соммаругой, прибывшей в Украину 20 июля, которая является президентом Швейцарской Конфедерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента.

Как отмечается, Во время церемонии, военный оркестр исполнил государственные гимны Швейцарской Конфедерации и Украины. Прозвучал салют наций - двадцать один артиллерийский залп. Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга обошли строй воинов почетного караула.

Состоялось представление членов официальных делегаций Украины и Швейцарской Конфедерации.

Встреча Владимира Зеленского и Симонетты Соммаруги. Фото: president.gov.ua

Во время официальной церемонии встреч двух президентов играл военный оркестр. Фото: president.gov.ua

Президенты обошли строй воинов почетного караула. Фото: president.gov.ua

После этого Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга начали встречу в формате один на один, после завершения которой запланированы украинского-швейцарские переговоры под председательством президентов двух стран.

После окончания переговоров будет подписан ряд двусторонних документов и состоится общение президентов Украины и Швейцарии с представителями СМИ.

Как ообщали Українські Новини, с 20 по 23 июля в Киеве ограничат движение из-за визита Президента Швейцарии Симонетты Зоммаруги.