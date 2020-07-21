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21 июля 2020, вторник, 12:31 1475
Внешняя политика 2020-07-21T13:16:03+03:00
Українські Новини
В Мариинском дворце состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Швейцарии

В Мариинском дворце состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Швейцарии

Елизавета Кесельман
Украина, Швейцария, Мариинский дворец, Президент Владимир Зеленский, Президент Симонетта Соммаруга

Во вторник, 21 июля, в Мариинском дворце началась встреча президента Владимира Зеленского с Симонеттой Соммаругой, прибывшей в Украину 20 июля, которая является президентом Швейцарской Конфедерации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента. 

Как отмечается, Во время церемонии, военный оркестр исполнил государственные гимны Швейцарской Конфедерации и Украины. Прозвучал салют наций - двадцать один артиллерийский залп. Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга обошли строй воинов почетного караула.

 

Состоялось представление членов официальных делегаций Украины и Швейцарской Конфедерации.

Встреча Владимира Зеленского и Симонетты Самморуги. Фото: president.gov.uaВстреча Владимира Зеленского и Симонетты Соммаруги. Фото: president.gov.ua

Во время официальной церемонии встреч двух президентов играл военный оркестр. Фото: president.gov.uaВо время официальной церемонии встреч двух президентов играл военный оркестр. Фото: president.gov.ua

Президенты обошли строй воинов почетного караула. Фото: president.gov.uaПрезиденты обошли строй воинов почетного караула. Фото: president.gov.ua

После этого Владимир Зеленский и Симонетта Соммаруга начали встречу в формате один на один, после завершения которой запланированы украинского-швейцарские переговоры под председательством президентов двух стран.

После окончания переговоров будет подписан ряд двусторонних документов и состоится общение президентов Украины и Швейцарии с представителями СМИ.

Как ообщали Українські Новини, с 20 по 23 июля в Киеве ограничат движение из-за визита Президента Швейцарии Симонетты Зоммаруги.

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В Мариинском дворце состоялась официальная церемония встречи президентов Украины и Швейцарии
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