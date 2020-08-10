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10 августа 2020, понедельник, 13:51 1176
Судебная власть 2020-08-10T14:00:02+03:00
Українські Новини
Дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому рассмотрит суд во Львове

Дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому рассмотрит суд во Львове

Валерия Драгомирова
Львов, София Федина, Маруся Зверобой, угрозы Зеленскому
София Федина
София Федина

Обвинительный акт в отношении депутата Верховной Рады Софии Федины ("Европейская солидарность") и волонтера Маруси Зверобой (Елены Самбул) в угрозах в адрес Президента Владимира Зеленского рассмотрит Галицкий районный суд Львова.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

6 августа в суд поступил обвинительный акт в отношении Федины и Зверобой.

Данное дело будет рассматривать судья Ирина Волоско.

Дата заседания не уточняется.

Как сообщали Українські Новини, 26 октября 2019 года в Facebook Зверобой было опубликовано видео, на котором Зверобой и нардеп от "Европейской солидарности" София Федина в нецензурной форме оскорбляют действующего президента и желают ему смерти.

В конце июля Федине вручили обвинительный акт об угрозах в адрес Зеленского

В начале августа стало известно, что ГБР передало в суд дело против Федины и Зверобой об угрозах Зеленскому

Федине и Зверобой инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 346 (угроза убийством в отношении Президента Украины) и ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) Уголовного кодекса.

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