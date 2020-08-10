Справу проти Федини і Звіробій про погрози Зеленському розгляне суд у Львові

Обвинувальний акт стосовно волонтера Марусі Звіробій (Олени Самбул) і депутата Верховної Ради Софії Федини ("Європейська солідарність") щодо погроз на адресу президента Володимира Зеленського розгляне Галицький районний суд Львова. Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини. 6 серпня в суд надійшов обвинувальний акт щодо Федини і Звіробій. Цю справу буде розглядати суддя Ірина Волоско. Дата засідання не уточнюється. Як повідомляли Українські Новини, 26 жовтня 2019 року в Facebook Звіробій було опубліковано відео, на якому Звіробій і депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина несхвалюють дії Володимира Зеленського на посту президента. Після цього в кінці липня Федині вручили обвинувальний акт про погрози на адресу Зеленського . На початку серпня стало відомо, що ДБР передало до суду справу проти Федини і Звіробій про погрози Зеленському. Федині і Звіробій інкримінується вчинення злочину за ч. 1 ст. 346 (погроза вбивством щодо Президента України) і ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) Кримінального кодексу.