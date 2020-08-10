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10 серпня 2020, понеділок, 13:51 16
Судова влада 2020-08-10T15:45:02+03:00
Українські Новини
Справу проти Федини і Звіробій про погрози Зеленському розгляне суд у Львові

Справу проти Федини і Звіробій про погрози Зеленському розгляне суд у Львові

Валерия Драгомирова
Софія Федина, Маруся Звіробій, погрози Зеленському
София Федина
София Федина

Обвинувальний акт стосовно волонтера Марусі Звіробій (Олени Самбул) і депутата Верховної Ради Софії Федини ("Європейська солідарність") щодо погроз на адресу президента Володимира Зеленського розгляне Галицький районний суд Львова.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

6 серпня в суд надійшов обвинувальний акт щодо Федини і Звіробій.

Цю справу буде розглядати суддя Ірина Волоско.

Дата засідання не уточнюється.

Як повідомляли Українські Новини, 26 жовтня 2019 року в Facebook Звіробій було опубліковано відео, на якому Звіробій і депутат від "Європейської солідарності" Софія  Федина несхвалюють дії Володимира Зеленського на посту президента.

Після цього в кінці липня Федині вручили обвинувальний акт про погрози на адресу Зеленського

На початку серпня стало відомо, що ДБР передало до суду справу проти Федини і Звіробій про погрози Зеленському

Федині і Звіробій інкримінується вчинення злочину за ч. 1 ст. 346 (погроза вбивством щодо Президента України) і ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) Кримінального кодексу.

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