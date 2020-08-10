Политика одна – это люди: Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Александр Лукашенко впервые сделал заявление после выборов президента Беларус-2020. Ранее СМИ предполагали, что накануне митингов, он покинул страну. Об этом сообщает БЕЛТА. Как отмечает издание, после событий в Минске, Лукашенко впервые появился на публике с момента президентских выборов. Отмечается, что он посетил аграрное предприятие "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" (БНБК). "Политика одна должна быть — люди", — передает издание слова Лукашенко. При этом он пообещал ознакомиться с реализацией инвестпроекта высокотехнологичного агропроизводства Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Как сообщали Українські Новини, наблюдатели в Беларуси заявили, что выборы прошли строго в соответствии с законодательством. По данным ЦИК Беларуси, Лукашенко получил 80,23% голосов на выборах президента. Кроме того, в Беларуси возбудили уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. Тем временем, украинского журналиста избили во время акций протеста в Минске.