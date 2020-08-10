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10 августа 2020, понедельник, 11:31 1276
Мир 2020-08-10T12:45:02+03:00
Українські Новини
Политика одна – это люди: Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Политика одна – это люди: Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Елизавета Кесельман
Александр Лукашенко, Беларусь, выборы президента Беларуси
Александр Лукашенко. Фото: gordonua.com
Александр Лукашенко. Фото: gordonua.com

Александр Лукашенко впервые сделал заявление после выборов президента Беларус-2020. Ранее СМИ предполагали, что накануне митингов, он покинул страну. Об этом сообщает БЕЛТА. 

Как отмечает издание, после событий в Минске, Лукашенко впервые появился на публике с момента президентских выборов.

Отмечается, что он посетил аграрное предприятие "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" (БНБК). 


"Политика одна должна быть — люди", передает издание слова Лукашенко. 

При этом он пообещал ознакомиться с реализацией инвестпроекта высокотехнологичного агропроизводства Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

Как сообщали Українські Новини, наблюдатели в Беларуси заявили, что выборы прошли строго в соответствии с законодательством. 

По данным ЦИК Беларуси, Лукашенко получил 80,23% голосов на выборах президента. 

Кроме того, в Беларуси возбудили уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции. 

Тем временем, украинского журналиста избили во время акций протеста в Минске. 

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