Политика одна – это люди: Лукашенко сделал первое заявление после выборов

Александр Лукашенко впервые сделал заявление после выборов президента Беларус-2020. Ранее СМИ предполагали, что накануне митингов, он покинул страну. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как отмечает издание, после событий в Минске, Лукашенко впервые появился на публике с момента президентских выборов.

Отмечается, что он посетил аграрное предприятие "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" (БНБК).



"Политика одна должна быть — люди", — передает издание слова Лукашенко.

При этом он пообещал ознакомиться с реализацией инвестпроекта высокотехнологичного агропроизводства Белорусской национальной биотехнологической корпорации.

Как сообщали Українські Новини, наблюдатели в Беларуси заявили, что выборы прошли строго в соответствии с законодательством.

По данным ЦИК Беларуси, Лукашенко получил 80,23% голосов на выборах президента.

Кроме того, в Беларуси возбудили уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции.

Тем временем, украинского журналиста избили во время акций протеста в Минске.