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  • В Беларуси возбудили уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции
10 августа 2020, понедельник, 09:12 15
Мир 2020-08-10T09:12:25+03:00
Українські Новини
В Беларуси возбудили уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции

В Беларуси возбудили уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции

Елизавета Кесельман
Беларусь, Задержания, митинги в Беларуси, Акции протестов
Протесты в Беларуси. Фото: Telegram/NEXTA
Протесты в Беларуси. Фото: Telegram/NEXTA

В Беларуси возбудили уголовные дела в отношении тех, кто причастен к массовым беспорядкам и насилию в отношении милиции. Об этом заявил генерал-майор и председатель следственного комитета Иван Носкевич, сообщает Белта. 

"Следственным комитетом возбуждены уголовные дела по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел. Они имели место на территории города Минска и ряда иных регионов страны сегодня ночью. Все противоправные действия сопровождались насилием в отношении сотрудников милиции, десятки из которых пострадали",– сказал Иван Носкевич. 

Правонарушения сопровождались и уничтожением имущества, сопротивлением представителям власти. При осмотрах правоохранителями зафиксировано использование в качестве орудий преступлений мусорных контейнеров, скамеек, палок, булыжников, осколков тротуарной плитки, стеклянных бутылок, а также легковоспламеняющихся жидкостей.

"В настоящее время более 100 следователей работают на местах происшествий", - проинформировал глава СК.

"Многие из подозреваемых и уже задержанных находятся в состоянии алкогольного опьянения. Изъяты записи камер видеонаблюдения. Установлены и продолжают устанавливаться лица, причастные к беспорядкам. Действиям их всех будет дана соответствующая правовая оценка", - отметил Иван Носкевич.

"Уже сейчас возбуждены уголовные дела по фактам организации массовых беспорядков и участия в них по различным частям ст.293 УК. Ответственность за данные действия соответственно - до 8 и 15 лет лишения свободы", - подчеркнул председатель СК.

Он заметил, что заинтересованные в массовых беспорядках используют толпу как своеобразный инструмент достижения своих целей, учитывая психологию людей и направляя их стихийное поведение в нужное им русло.

"Я прошу не поддаваться на провокации и призывы к нарушению общественного порядка. Правоохранительными органами будут приняты все возможные меры для защиты конституционного строя", - уверил Иван Носкевич.

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