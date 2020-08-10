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  • Наблюдатели в Беларуси заявили, что выборы прошли строго в соответствии с законодательством, – БЕЛТА
10 августа 2020, понедельник, 10:55 66
Мир 2020-08-10T11:15:58+03:00
Українські Новини
Наблюдатели в Беларуси заявили, что выборы прошли строго в соответствии с законодательством, – БЕЛТА

Наблюдатели в Беларуси заявили, что выборы прошли строго в соответствии с законодательством, – БЕЛТА

Елизавета Кесельман
Беларусь, Наблюдатели, выборы президента Беларуси, Протесты в Беларуси
Президентские выборы в Беларуси. Фото: centralasia.media
Президентские выборы в Беларуси. Фото: centralasia.media

Наблюдатели от общественных объединений и политических партий в Беларуси заявили, чтовыборы прошли строго в соответствии с законодательством, несмотря на то, что еще на днях, независимых наблюдателей без причины задерживала милиция. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Представители наших общественных объединений и политических партий на протяжении всех дней голосования вели наблюдение на каждом без исключения избирательном участке. Свыше 30 тыс. наших активистов, а это абсолютное большинство от всех аккредитованных на выборах наблюдателей, заявляют: выборы прошли строго в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Наши наблюдатели отслеживали все процессы - от открытия участков, опечатывания урн до подсчета голосов", - отмечено в заявлении партий и общественных объединений.

Ведомство подчеркивает, что существенных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов, не зафиксировано. А каждый гражданин имел возможность свободно и беспрепятственно отдать голос за своего кандидата.

"Вместе с тем определенные политические силы, которые также выдвигали своих наблюдателей, целенаправленно и умышленно искажали информацию о ходе голосования, да и всей избирательной кампании в целом. Намеренно шли на провокации, угрожали гражданам и членам избирательных комиссий. Оскорбления, угрозы и хамство были для них нормой. И наши представители ежедневно фиксировали десятки нарушений норм законодательства с их стороны. Очевидно, что все эти действия - звенья одной цепи, направленной на дестабилизацию обстановки в стране и дискредитацию выборов. Сделать этого им не удалось", - указано в тексте заявления.

Как сообщали Українські Новини, глава штаба главной соперницы Александра Лукашенко Светланы Тихановской Мария Мороз была задержана в Минске. 

Тем временем, ЦИК Беларуси обнародовал предварительные результаты выборов: Лукашенко получил 80,23% голосов. 

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